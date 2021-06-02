又有亞裔攻擊！婦人走在街上　突然遭男「重拳打在臉上」當場昏迷

▲女倒地後便昏迷不醒。（圖／翻攝自Twitter／Yuh-Line Niou）

記者李振慧／綜合報導

美國亞裔攻擊事件頻傳，紐約市近來也發生類似事件，一名亞裔女子走在街上時，突然遭迎面而過的一名非裔男子攻擊，一拳直接打在臉上當場倒地不起，事件引發許多熱心民眾上前幫忙，肇事的男子卻大搖大擺走掉。

事件上月31日下午6時15分發生在紐約曼哈頓唐人街，攻擊人的男子後來被警方確定為48歲的賴特(Alexander Wright)。店家監視器拍到，55歲受害女子當時經過一間餐廳，莫名其妙就被賴特一拳打在臉上，她先是痛得遮住臉，後來失去平衡摔在地上，頭又撞到餐廳的柱子，整個人便昏了過去。

許多民眾當時都目擊了事件發生，拍下影片的男子金(Jin Zhen)表示，「我不敢相信我親眼目睹了亞裔攻擊事件，我看到那名女子倒下失去知覺後，立刻拿出手機想要留下證據」，更衝到附近警局報案。受害女子後來被帶到醫院治療，目前情況穩定，不過精神狀態受到很大的驚嚇。

警方對外表示，已將涉案男子賴特逮捕到案，前科累累的他，光是在過去1年就因為多次犯下縱火與攻擊事件被逮捕8次，並在身上發現毒品，目前被送去進行精神狀態檢測，將對其進行仇恨犯罪等多項罪名起訴。