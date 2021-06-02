快訊／快篩機動隊前進文大　黃珊珊證實：3人快篩陽性「已做PCR」

記者袁茵／台北報導

文化大學1日公布新增4名學生確診，4人皆住在男生宿舍大倫館，但非同寢室友，2日其他345名住宿生將進行快篩檢測。台北市副市長黃珊珊2日上午原本表示，篩過73人都是陰性，山下篩了33人也都是陰性；但事隔不到一小時，黃珊珊證實有3人快篩陽性，皆有做PCR採檢。

▲文大學生宿舍染疫北市府機動快篩部隊篩檢，黃珊珊視察。（圖／記者宋良義攝，以下皆同）

黃珊珊約上午11時30分左右抵達文化大學，提及早上在文化大學篩出過73人都是陰性，山下部分篩了33人也都是陰性，所以是106人快篩陰性，希望今天能在下午5時以前把345位全部篩完。現在快篩速度很快，主要是要等待的時間，也希望學生不要群聚在一起，所以一車車分區。

黃珊珊指出，此次是北市第一次被大學求助，剛好他們1日成立快篩機動隊，由於在剝皮寮的快篩人數越來越少，所以他們覺得應該走出去，原本想在萬華地區，但文大發生確診案例，所以成軍後抵達文大，希望能透過此經驗精確抓到感染源，會比大海撈針有效，加上學校可能無法做到後勤支援，快篩不是簡單的事情，還需要檢體送驗、醫院後端支援，以及若驗到快篩陽性者得送入專責防疫旅館，這部分市府系統較完整。

不過，就在黃珊珊訪問結束後沒多久，便出現最新數字顯示，文大共有3人快篩陽性。黃珊珊對此證實，現場都有採檢PCR，因為他們不是企業快篩，而是公衛考量，需要了解城市所有狀況，所以快篩與PCR一定會一起做。