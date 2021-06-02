屏東里港篩檢站6／3啟動！2鄉6村可預約　連5「嘉玲」仍不能鬆懈

▲里港社區篩檢站6／3開站 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東5天加0，縣府繼潮州鎮、東港鎮設置社區篩檢站後，為有效阻斷社區傳染鏈，自6月3日至6日在里港鄉河濱公園開設社區篩檢站，以里港春林村、大平村、永春村及鹽埔鄉彭厝村、新二村為優先篩檢對象，縣長潘孟安籲請符合條件的鄉親盡快篩檢。

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▲▼縣長潘孟安視察、篩檢站趕工中。

這次篩檢站由慈濟慈善事業基金會捐贈，以組合屋形式搭建，潘孟安縣長2日至里港篩檢站視察設置狀況。

潘縣長表示，雖然屏東連續5天零確診，但防疫絲毫不能鬆懈，仍要提高警覺，在評估之前病例的足跡及地緣關係，決定在里港增設篩檢站，把病毒阻絕於社區外。

里港社區篩檢站提供優先篩檢條件為：

1.里港鄉：春林村、大平村、永春村村民

2.鹽埔鄉：彭厝村、新二村村民

3.有同時間與確診者足跡重疊之里港鄉、鹽埔鄉民

4.有疑似症狀之里港鄉、鹽埔鄉民。

衛生局呼籲，符合篩檢條件的里港鄉及鹽埔鄉民眾，可透過縣府網站、電話預約及現場掛號方式申請。篩檢時段為每日上午8時至12時、下午1時至5時，每時段篩檢量能100人，一天共200人。

6月2日下午2點起開始接受隔日預約，請符合篩檢條件民眾持身分證、健保卡配戴口罩前往採檢，不可搭乘大眾運輸工具。

提供預約方式包括：

1.現場取號：每班50人(上午08：00及下午1:00發號碼牌)。

2.網路預約：每班20人(民眾可至縣府網站查詢)。

3.電話預約：每班30人，預約電話7753772（上班時間開放)；網路及電話預約僅限預約次日、額滿為止。

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