假訊息散播近兩週查獲197件　警政署已移送47件、76人

▲中央流行疫情指揮中心假訊息澄清。（圖／指揮中心提供）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳2日指出，根據內政部統計資料，自今年5月15日至5月31日期間，經查處的假訊息案件大量升高至197件，其中警政署已經移送47件、76人，違者可依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》處3年以下有期徒刑，或併科新台幣3萬元以下罰金。

民進黨團2日上午於立法院召開「同島一命，防疫不放鬆」記者會，因應本土疫情嚴峻，本次記者會改以線上直播的方式舉行。

劉世芳指出，近期雙北市、全國陸續升到三級警戒，卻有很多民眾在傳遞假訊息，根據內政部提供的統計資料，自今年5月15日至5月31日期間，經查處的假訊息案件大量升高至197件，其中警政署已經移送47件、76人。

劉世芳說明，這段期間如果在網路、其他公眾媒體散播假訊息，移送的法源是根據是《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第14條，違者可處3年以下，或併科新台幣3萬元以下罰金，希望所有關心疫情、紓困、公共政策的民眾，不要隨便亂傳假訊息，甚至是進行跨縣市傳播。

民進黨團副書記長莊競程則表示，很多假訊息在疫情期間，透過民眾的恐慌心理在網路上流傳，此舉非常不可取，所有民眾都應該要予以譴責。

莊競程也說，很多假訊息在一時之間可能沒辦法分辨，呼籲民眾看到訊息時務必求證，如果隨便散播假訊息，將面臨開罰300萬或處以3年以下徒刑，希望大家不要透過假訊息造成民眾恐慌，一起團結度過這次的疫情。

劉世芳指出，有很多假訊息來自境外IP，其中也有來自於中國的滲透，如此會分化、分散全國上下全力對抗疫情的政策，呼籲大家千萬不要亂傳謠言，否則可能會被處以3年以下有期徒刑或300萬元以下罰金。

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