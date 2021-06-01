獨／要快！讓越多人打第一劑疫苗...泌尿名醫：基層診所準備好了

▲第一線員警施打疫苗 。（圖／屏東縣政府提供）

記者吳奕靖／高雄報導

看到新冠肺炎疫情嚴峻，基層診所醫生喊話了！國內知名泌尿科醫師李嘉文在臉書表示，自己在4月份就已經施打AZ疫苗，照理講現在就可以施打第二劑，但是現在看到疫苗短缺，他表示應該先讓給其他醫護人員施打，至少讓大家能夠接種一劑，並呼籲中央流行疫情指揮中心，如果疫苗夠的話，基層診所準備好了。

泌尿科醫師李嘉文在臉書貼文許願「希望中央流行疫情指揮中心有人能夠看到」，他想表達「打疫苗就是要快！自己在4月9日就打第一劑的AZ疫苗了，理論上8到12周後就可以打第二劑，但是現在疫苗不夠，能夠讓越多人早點打第一劑，是大家共同的目標，我也很願意配合！現在的速度還是太慢」。

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▲泌尿科醫師李嘉文。（圖／記者吳奕靖攝）

實際詢問李嘉文醫師，他表示要給基層診所的醫護人員至少都要施打一劑，因為他們也是「第一線」幫民眾看診的醫護，可是高雄市這一次拿到2.7萬劑的疫苗，據了解只有1000劑分配到基層診所，但是高雄地區超過千家的診所，根本就不夠用，所以希望讓每個診所醫護都能接種第一劑，至少有百分70％的保護力。

但他也坦言，現在疫苗不夠，連診所醫護都不夠打，但是卻看到高雄某醫學中心的醫生「施打2劑」之後，還在臉書po文，感覺很像是在「炫耀」，心裡真的很不是滋味，他也透露高雄市衛生局知道之後，有「私下」傳遞要已經打過2劑的醫護們，不要在把類似訊息po網，造成大家不舒服。

另外他也引用高雄縣醫師公會理事長王宏育的文章，強調基層診所也爲防疫施打疫苗貢獻，「就算什麼診、什麼病都可以放下來，也要幫忙打疫苗」，因為台灣基層診所的力量，像是幫忙打流感、接種其他疫苗，這一方面非常給力，像是他的診所裡頭都有「疫苗冰箱」，可以保存AZ疫苗，所以看到6月份只開放500家診所、8月份開放1000家診所來幫忙打疫苗，速度的會有點慢！現在民眾的心很徬徨，希望長官知道我們基層能夠幫大忙，李嘉文說：「如果疫苗夠的話，我們都準備好了」。

▲國內知名泌尿科醫師李嘉文在臉書呼籲：基層診所可以幫忙大忙 。（圖／翻攝臉書）

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