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三級解封必備2條件！專家曝「缺1關鍵點」疫情陷恐怖輪迴

▲▼南韓一名年僅29歲的公務員，在接種AZ疫苗後出現嚴重貧血症狀，須接受骨髓移植。（示意圖／路透社）

▲專家表示，疫苗還是要打到一定程度，否則疫情還是會陷入輪迴。（示意圖／路透社）

記者張乃文／台北報導

台灣本土疫情從確診數字觀測似乎有下降趨勢，Rt值顯示疫情漸漸趨緩，不過指揮官陳時中仍強調，沒有放鬆本錢。對此，前疾管局長蘇益仁指出，要解封三級不是不可能，其中一個關鍵因素就是「醫療量能可否負荷」，但他也強調，疫苗施打率一定要達到30、40%左右才可能控制下來，否則還是會陷入好幾波疫情的輪迴。

指揮中心昨（5/31）公佈有效傳染數Rt值從15降到1.02，疫情看似下降。不過蘇益仁受訪時提到，仍要看未來整體趨勢，目前仍未看見全貌，因為現在有三級警戒的管控，人口移動減少後，RO或Rt值的確會慢慢降下來，可降到一定程度後，大家可能鬆懈，此時存在在社區內的隱性病例可能會增加。

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「全球都一樣。」蘇益仁提到，在警戒縮緊後，病例會減少，可一旦開始鬆綁警戒，沒多久就會春風吹又生，無論是日本或新加坡都是一樣的，一波、兩波甚至三波疫情的輪迴，而目前解方就是，疫苗一定要打到30、40%左右，才可能控制下來。

蘇益仁說，當然還是可以試著解封，而解不解封的其中2個關鍵因素就是「醫療能量和病例數」，如果控制得好達到雙位數，且醫療能量可負荷，重症率及死亡率減少，就可考慮。他認為，社會不可能一直這樣封下去，因此疫情可控後，我們就可能稍微讓大家回到二級，疫情防控跟經濟還是得取得平衡，但不能忘記，醫療量能絕對是相當重要的考量。

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