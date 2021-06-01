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設4疫苗施打站　林智堅號召醫護、志工共組「防疫新竹隊」

▲為更有效施打疫苗，新竹市共將成立4座疫苗施打站。（圖／新竹市政府提供）

▲為更有效施打疫苗，新竹市共將成立4座疫苗施打站。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺/新竹報導

新竹市長林智堅今召開防疫會議，他宣布竹市將再新增3處疫苗施打站，完成「一區一站所」，除現有東區站，其餘站點預計在：「北區站」新竹市公有拖吊場、「香山站」香山田徑場、「竹科站」園區網球場共4處，未來疫苗施打量能可達一天4千人；他也發出熱血召集令邀請更多醫護、志工加入「防疫新竹隊」，防疫網需要眾人的力量。

林智堅說，疫苗是解決疫情的最佳解方，「能打跟能買」一樣重要，市府已透過三步驟達成「能打」，首先是最短時間內，完成全國首座的疫苗施打站，再者，號召在地熱血醫師護理師、志工，組成「防疫新竹隊」；最後，為更有效施打疫苗，共將成立4座疫苗施打站，預估總量將達4千人，未來疫苗「來了就打、打了就要」，會持續向中央申請疫苗配發。

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因應未來將新設施打站，強化施打量能，林智堅說，他今日發出「號召令」，盼邀集更多熱血的醫護，也廣召市民朋友一起加入志工團，大家發揮所長與熱情，共組防疫聯盟，一起來到疫苗施打站服務。

他也強調，專業的醫療工作會由醫護人員負責，想擔任熱血志工的市民朋友別擔心，市府會讓大家安全在第一線協助。

林智堅表示，新竹市已啟用國軍醫院社區篩檢站、東區專責疫苗施打站，他特別感謝新竹市醫師公會理事長邱國華，已號召包含中醫、牙科、耳鼻喉科、小兒科等共110名醫師加入，讓後續規畫的篩檢站與疫苗施打站都能順利運作。

他說，也因有熱血醫護團加入，竹市施打疫苗效率極高，昨抵達的3900劑疫苗，目前已有537人完成施打，將盡全力於6月3日前，完成全數施打，全面建構第一線醫護與防疫人員的防護網。

衛生局表示，市府提供熱血醫護津貼，以每班次（四小時）計算，醫生每班6000元、護理人員每班3500元、行政人員1500元，將依中央流行疫情指揮中心滾動檢討，並給予相關防護設備，包含口罩、防護衣等。

衛生局表示，市府持續招募熱血醫護團與志工團隊，目前護理師、志工還亟需人力，歡迎有意願者可撥打專線：衛生局專線03-535-5253；醫師公會專線03-523-0034：或網路表單報名（https://forms.gle/wDT2MAtZt68b4JJi7 ）。

針對疫情影響生活，市府也指出，行政院15日將啟動發放「孩童家庭防疫補貼」，提供國小（含）以下學童、國高中特教生，每人請領1萬元，新竹市計有5萬名學生受惠，林智堅市長指示相關局處加強宣導，將盤整資料後全力協助符合資格的家庭申請。

因應疫情，林智堅市長也請稅務局加強宣導相關措施，包括營業場所減徵房屋稅、娛樂業者減娛樂稅、車輛受疫情影響，不使用可免徵牌照稅、若治療隔離中，房屋稅自動展期；若因疫情繳稅困難，也可申請延期或分期等措施。

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