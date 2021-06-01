竹市疫苗100%施打！在地百位醫護熱血支援　4醫師公會SOP取經

▲林智堅發出「號召令」，盼邀集更多熱血的醫護。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺/新竹報導

疫情升溫，醫療量能成各縣市防疫重點資源，竹市在兩日內完成疫苗施打，因此昨再獲3900劑，新竹市長林智堅說，市府短時間內成功號召在地百位熱血醫護，是施打高效率的最大關鍵。這群醫護由新竹市醫師公會理事長邱國華號召，超過百位中醫、牙科、耳鼻喉科、小兒科醫師，打疫苗、受訓練後才到前線服務，分攤醫院工作量，更讓竹市成為全國「疫苗100%施打完成」的縣市，邱國華理事長更擬定一套「站所醫護人力資源SOP」，竹縣、台中、基隆、宜蘭醫師公會也都前來取經。

根據衛生福利部統計資料，新竹市是全台首先完成獲配疫苗100%施打完成的縣市（5月29日資料），林智堅說，為分攤竹市醫院工作量，新竹市陸續成立社區篩檢站、疫苗施打站，更前進竹科設立，就是要守護市民與護國神山群。他指出，設立站點，硬體可以加緊趕工，但篩檢站、施打站醫療人力卻極具專業性，不能一蹴可幾，感謝新竹市醫師公會理事長邱國華，短時間內號召專業醫護人力進駐，竹市才展現高效率，兩天內完成2800劑施打，為3144名第一線防疫、醫事人員完成接種。後續更組織100多人「備援醫師團」，為接續的4個疫苗施打站、竹科篩檢站做好整備。

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「醫師上場前打疫苗，種子醫師接力訓練」，邱國華說，110位醫生上場前兩周都已接種疫苗，讓醫師有防護力，若非耳鼻喉科專業，他還提供職前培訓，教導醫生們如何採檢，更安排練習課程，確保醫生們都上手後才進駐篩檢站。為提高訓練效率，他也安排已有經驗醫生成為種子教師，在場一對一協助其餘醫生，讓醫生們迅速熟悉作業。

邱國華研擬出訓練課程、進駐後作業流程，替站所醫護人力資源擬定SOP，已吸引基隆市、宜蘭縣、新竹縣、台中市來取經，邱國華理事長說，「防疫大家一起來」，他已在各大醫師公會群組分享SOP，還拍攝照片、影片輔助，只要有人詢問，他都不吝分享，只盼能同島一命，共抗病毒。

「醫院外事情就讓我們負責，不耗損專責醫院量能，」邱國華理熱血表示，他們認為，保護好家鄉，守護每個家庭與護國神山，就等同是保障自身家人。

邱國華醫師近日進駐施打站，也有民眾發現，邱醫師戴眼鏡又捲髮，外型神似衛福部「疾管家」大頭貼，兩人同為防疫英雄，在這場疫情中同樣身負重任，為民服務。讓他們忍不住說「真正疾管家底家」。

林智堅市長也號召，大家一起相挺第一線防疫英雄，也共同盡份心力守護市民，他也發出「號召令」，盼邀集更多熱血的醫護，也廣召市民朋友一起加入志工團，大家發揮所長與熱情，共組防疫聯盟，一起來到疫苗施打站服務。

新竹市府持續招募熱血醫護團，並提供熱血醫護津貼，以每班次（四小時）計算，醫生每班6000元、護理人員每班3500元、行政人員1500元，新竹市府將依中央流行疫情指揮中心滾動檢討，並給予相關防護設備，包含口罩、防護衣等。請有意願的醫師可撥打專線：衛生局專線03-535-5253；醫師公會專線03-523-0034：或網路表單報名（https://forms.gle/wDT2MAtZt68b4JJi7 ）。