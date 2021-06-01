萬華KTV闆娘醒了「想滑手機」　北病南送插管...中榮治6天好轉

▲台中榮總副院長傅雲慶接受媒體訪問。（圖／台中榮總提供）

記者李忠憲／台中報導

國內疫情嚴峻導致雙北重災區醫療量能緊繃，日前開始「北病南送」到中南部醫學中心。其中，萬華62歲老闆娘由台中榮民總醫院收治，從原本必須插管經過6天搶救，目前已拔管自主呼吸，讓醫療團隊相當振奮，老闆娘還向醫護人員要求滑手機。

新北市板橋亞東醫院17日爆發院內感染，雙北地區醫院因收治確診人數過多，醫護量能吃緊。中央疫情指揮中心經與地方政府討論後，啟動北病南送，將部分確診病患用專車送到中南部醫院分流照顧，降低北部醫護壓力。

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其中，台中榮總成為亞東醫院合作醫院，亞東也於22日啟動北病南送，其中62歲的萬華KTV老闆娘也成為第一位轉送台中榮總的確診患者。據了解，老闆娘是先在北部某檢疫所隔離期間，出現呼吸喘急，才到亞東醫院治療，隨即轉亞東，再轉到台中榮總。途中病情惡化，血氧只剩70，當下立刻插管。

台中榮總表示，經全力搶救並給予抗病毒藥物後，婦人在6天內就拔除氣管內管脫離呼吸器，自主呼吸，目前在非負壓加護病房持續治療觀察，由於過去臨床經驗，新冠肺炎重症病患平均要兩周才可能拔除呼吸器，該病患恢復神速，也讓醫療團隊相當振奮。

中榮說，醫院依衛福部指示，提供專責加護病房20床、普通病房99床，在院長陳適安指示下，副院長傅雲慶督導三天內也加裝抽風機等隔離設備，並將43房改裝成總計86床的專責隔離病床。

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