基亞財務長涉炒股　高端疫苗代號「水蜜桃」...不起訴原因曝

▲基亞前財務長歐朝銓現為高端疫苗共同創辦人及執行董事，2019年涉嫌將基亞利多消息告訴親友遭調查。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

高端疫苗炒股爭議吵得滿城風雨，也遭起底母公司被網友譏「台灣生技核彈」。基亞於2020年初遭調查局偵辦內線交易，時任基亞財務長歐朝銓得知公司與日本合作夥伴Oncolys利多消息，權利金達500億日圓，歐將利多消息「有意無意」告訴妻友等5人，歐獲利264萬。士林地檢署偵結認為，並無積極證據可證明歐等5人有違反證券交易法，予以不起訴。

根據不起訴內容指出，歐朝銓時任基亞生技公司（股票代號3176）董事、財務長因與日本上市公司OncolysBioPharma共同合作開發的溶瘤病毒新藥OBP-301研發專案資金調度，並長期擔任與Oncolys公司聯繫窗口，根據證券交易法更是禁止內線交易的對象。

基亞從2019年開始利多消息頻傳，同年4月8日更宣布與日本合作夥伴Oncolys，雙方合作開發的抗癌溶瘤病毒藥物OBP-301，將授權予國際大藥廠羅氏旗下中外製藥，合計總授權金額為500億日圓。

▼基亞2019年受日本授權案利多，股價在同年4月9日以漲停價67.3元跳空開出。（圖／記者屠惠剛攝）

●2019年3月歐朝銓將基亞利多消息口耳相傳給親友●

經查，歐朝銓在2019年3月11日，利用與孫男見面的機會，告訴孫「最近基亞投資的OBP-301藥物研發有成果，接下來可獲得一筆權利金」。孫聽了消息在同日以LINE傳遞消息告訴友人李男；歐妻林女2019年3月中旬，與林妹和及丈夫聚餐，林妹得知姊夫公司有利多消息也陸續買進基亞。

●陸續出脫持股獲利了結●

歐朝銓在2019年3月15日到4月2日，用妻子林姓舅舅帳戶以每股57.6元至62元不等價格，合計買近115張基亞，在4月消息公布後同年4月12至18日以每股83.1元至84.7元不等價格合計賣出75張，不法所得264萬7911元（扣除手續費及交易所得稅）

孫男在2018年3月13日至4月2日間，使用他母親證券帳戶，以每股57.7元至68元不等價格，合計買進111張基亞，在消息公布前陸續賣出不法獲利138萬6351元；李男則以57.3至66.5元不等買進140張於消息公布前候陸續賣出；林妹則不法獲利47萬5134元。

●各自表示買賣股都是自己判斷●

檢察官勘驗手機LINE群組對話，發現歐妻向胞妹「我對公司事情不清楚，可能會說錯」更以「蘋果」代表基亞、「水蜜桃」代表高端疫苗。4月10日歐妻向妹表示「最近蘋果不要隨便動，等我通知」更將基亞重大消息連結傳給胞妹稱「自己看那段期間市場反應，再決定要不要賣股」。

檢察官勘驗LINE對話時更發現他們提及「不要提相關數字」，在同年4月初時，孫男傳送LINE表示「吃下去的蘋果不要太早消化掉！」孫男表示，曾多次當面詢問歐妻「基亞的股票可不可以買」，但歐妻並表示「可以觀察」並無正面回應，則是曖昧帶過。

▼2月基亞發布重大訊息表示。前董事歐朝銓涉違反證券交易法不起訴，而歐為現任高端疫苗董事。（圖／取自基亞生物科技公司官網）

花100多萬買進基亞股票的歐妻胞妹稱，「買股前1週我有和與姊夫歐朝銓、姊姊吃飯，聽到歐妻隨口問最近在忙什麼，歐則以「忙日本的事情」，對此才判斷在基亞上班的姊夫，應該是在忙與日本合作，才會自行判斷可以買進基亞，並向檢方表示，會賣掉股票是因為要裝潢新屋子。

對此檢方認為，基亞利多消息一公布讓股價跳空漲停，大漲20多元，但歐及妻等5人在前年4月8日重大訊息公告前，都是基於自己判斷推測才買賣股票，檢方搜索前有向證券櫃檯買賣中心調取基亞資料，但經3個多月後才進行搜索。士林地檢署認並無積極證據證明，予以5人不起訴，全案今年2月經高檢署駁回再議。

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