「邊打仗邊準備武器！」謝思民親回疫苗二期爭議：前所未有的例外

▲民眾對於國產高端疫苗的安全性有許多疑慮。（示意圖／記者李毓康攝）

記者黃可昀／綜合報導

國產疫苗議題近日鬧得沸沸揚揚，甚至有民眾懷疑陰謀論。國產高端疫苗二期試驗執行總主持人謝思民指出，在本土疫情迅速爆發的迫切情況下，疫苗第二期試驗內容改為緊急授權（EUA），雖然這是前所未有的狀況，不過「我們是一邊打仗一邊準備武器」，非常時期下也只能使出這種例外做法。

謝思民31日在節目《年代向錢看》表示，食藥署在去年高端疫苗通過第一階段試驗後，即要求今年6月7月要推出國產疫苗，按照標準流程，第二期要找300到600受試者做臨床試驗，但為了配合時程加快疫苗推出速度，食藥署將二期試驗內容直接拉到WHO的「緊急授權標準」（EUA），受試者須超過3000人，且一半的人後續要接受2個月追蹤，或是所有受試者追蹤1個月。

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▲疫苗二期三期惹爭議。（示意圖／新北市政府提供）



謝思民指出，食藥署的作法「有一點跳過第二期的意思，直接做到第三期緊急授權的標準」，所以第二期受試者才會多達3700人，他認為這次本土疫情爆發的又快又急，我們像「一邊打仗一邊準備武器」，所以才會有這種轉圜的EUA做法。

對於民眾懷疑的國產疫苗安全性，謝思民認為「有爭議我覺得是很可惜」，畢竟疫苗的誕生必須經過眾多醫界權威、基礎科學或臨床科學的專家共同研發，研發時程的爭議導致民眾對於國產疫苗不信任，他覺得非常可惜。