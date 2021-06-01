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「邊打仗邊準備武器！」謝思民親回疫苗二期爭議：前所未有的例外

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值,醫護人員,防護衣。（圖／記者李毓康攝）

 ▲民眾對於國產高端疫苗的安全性有許多疑慮。（示意圖／記者李毓康攝）

記者黃可昀／綜合報導

國產疫苗議題近日鬧得沸沸揚揚，甚至有民眾懷疑陰謀論。國產高端疫苗二期試驗執行總主持人謝思民指出，在本土疫情迅速爆發的迫切情況下，疫苗第二期試驗內容改為緊急授權（EUA），雖然這是前所未有的狀況，不過「我們是一邊打仗一邊準備武器」，非常時期下也只能使出這種例外做法。

謝思民31日在節目《年代向錢看》表示，食藥署在去年高端疫苗通過第一階段試驗後，即要求今年6月7月要推出國產疫苗，按照標準流程，第二期要找300到600受試者做臨床試驗，但為了配合時程加快疫苗推出速度，食藥署將二期試驗內容直接拉到WHO的「緊急授權標準」（EUA），受試者須超過3000人，且一半的人後續要接受2個月追蹤，或是所有受試者追蹤1個月。

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▲侯友宜查看警察打疫苗。（圖／侯友宜）

▲疫苗二期三期惹爭議。（示意圖／新北市政府提供）

謝思民指出，食藥署的作法「有一點跳過第二期的意思，直接做到第三期緊急授權的標準」，所以第二期受試者才會多達3700人，他認為這次本土疫情爆發的又快又急，我們像「一邊打仗一邊準備武器」，所以才會有這種轉圜的EUA做法。

對於民眾懷疑的國產疫苗安全性，謝思民認為「有爭議我覺得是很可惜」，畢竟疫苗的誕生必須經過眾多醫界權威、基礎科學或臨床科學的專家共同研發，研發時程的爭議導致民眾對於國產疫苗不信任，他覺得非常可惜。

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