門市、線上買都可以！5大通路「蔬菜箱」一次看　還能免費送到家

▲賣場蔬菜箱懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

國內疫情尚未趨緩，全台3級防疫警戒延長至6月14日，因各縣市先後宣布餐飲業禁止內用，無論是美食或民生用品民眾改以外送、外帶解決。看準近期都要在家解決三餐需求，《ETtoday新聞雲》整理5大賣場通路推出的新鮮「蔬菜箱」組合，裡頭可是提供了至少11種蔬菜，來滿足主夫主婦們。

▲全聯於雙北部分門市開賣蔬菜箱。

●家樂福

家樂福找來農委會結合60家農業電商者成立的「台灣農產嘉年華」平台，提供超過3萬項國產精選農產品，於線上購物打造產直送的新鮮「有機蔬菜箱」，有輕鬆煮、澎湃煮等2種選擇，分別內含11項、14項短期葉菜、花果蔬菜、辛香調味料、菇類等蔬菜，下單後約7至25天出貨日且完全免運，提醒會因當季食材不同而有所變動，周日及周一不提供配送。

●愛買

愛買於15家分店的Line團購社群推出「防疫蔬菜箱」，每箱內含12項包括葉菜類、根莖花果類、辛香蕈菇類等共12種新鮮蔬菜，並採預購出貨，當周訂隔周到店取貨，明（2）日正式開放訂購，每人限購2箱；門市部分則開放忠孝店、景美店、永和店、三重店和板橋南雅店店共6店於6月4日限量開賣蔬菜箱。



●全聯

全聯近日也推出「產地直送蔬菜箱」，首波1000箱於雙北部分門市開賣，每箱內含12至14種蔬菜，有葉菜類、根莖花果類、蕈菇類及辛香料，未來也將陸續上市「菜霸子健康蔬菜箱」、「產地精選蔬菜箱」。

▲2大超商超商也推蔬果箱。

●7-11

7-11線上購物平台「i預購」攜手台塑有機農場、新湖農場等，打造超過10款不同組合的「有機蔬果箱」，全程低溫新鮮配送至門市，提供已切清洗後的蔬菜包、蔬菜配肉品或沙拉DIY等選擇。

●全家

全家找來「玉美生技」合作推出每日限量500箱的「蔬果箱」，內含14種蔬菜，只要在「全+1行動購」預訂即可宅配到府，不用出門領取，且每日還會推出近10款冷凍、冷藏、常溫、日用品等限量商品，每周約百款新品供選購，每日上午10時和下午5時更新，也新增全家Fami錢包線上支付功能。