防疫品+1！民眾瘋買護目鏡　賣場銷量狂飆100%：下周貨量才穩定

▲本土疫情爆發，全民瘋搶防疫用品。（圖／記者林育綾攝）

記者蕭筠／台北報導

國內疫情嚴峻，政府也呼籲民眾減少外出、儘量待在家，以減少接觸人群降低感染風險。自本土疫情爆發以來，防疫品也掀起搶購潮，各大賣場於貨架上的口罩、酒精等可是瞬間被搬光，為避免缺貨也祭出限購令，而近日全台升為3級警戒且延長至6月14日，大批民眾改買「護目鏡」增加防護功能，像是家樂福護目鏡銷量較平日有百分之百成長，愛買則透露護目鏡確實是近期熱賣商品之一。

▲民眾瘋買護目鏡。（示意圖／記者姜國輝攝）

全台目前維持3級防疫警戒，各級學校及公私立幼兒園則停課延長至6月14 日止，各大企業公司雖建議採分流上班，但仍有部分人員須外出至公司作業，為加強防疫，民眾除瘋買口罩、酒精，「護目鏡」也是近期熱賣防疫品之一，家樂福透露自全台升為3級警戒以來，護目鏡銷量較平日成長百分之百，有出現瘋搶情況，目前超市部分分店上有貨量，量販各店約40至50個，預計要到下周才會穩定貨量；另目前口罩、酒精仍採限購制，防疫品於各店至少檯面上皆維持3成貨品。

除外，愛買也透露5月起洗手乳、乾洗手等防疫品成長1.8倍，口罩則有7倍成長，護目鏡部分也是近期崛起民眾瘋搶商品之一，較平常銷量成長許多；全聯部分業績較之前成長2成，主要熱賣的有口罩、酒精等防疫用品，大約成長3至4倍，民生用品如泡麵罐頭，衛生紙平均也有2倍成長。