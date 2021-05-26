超商花140元中千萬！　彰化連3期開出發票特別獎

▲花海門市中千萬發票。（圖／翻攝自花海門市臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

今年3、4月統一發票千萬元特別獎獎號昨(25)日公佈，千萬特別獎號碼是「59518250」，超商龍頭統一超商表示，本期共有2位消費者獲得千萬大獎，其中一人在彰化縣花壇鄉的花海門市購買140元民生用品，消息一出，為近期的低迷不振景氣增溫不少，花海門市表示，請這位幸運兒趕緊拿出發票兌獎。

花海門市位於花壇鄉彰員路上，有特殊明顯亮眼的門面，雖然不是位在市區，也因為店門前有寬敞的停車空間，經常吸引來往的用路人駐足，近日疫情肆虐，不能內用但外帶的消費者也不在少數。

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昨日財政部公布有千萬獎項就落在花海門市，引發不少群眾猜測，幸運兒一定就是花壇人；花海門市也提醒消費者，若有在3、4月間到門市消費的民眾，請趕快拿出發票兌獎，千萬不要讓財神擦身而過。

據統計彰化縣已經連續3期開出千萬大獎，除了花海門市以外，元月份有名鹿港高中生在鹿港民族路85度C買了65元一個「金沙松鼠」小蛋糕，就中了統一發票1000萬大獎、另外一張是由中華電信彰化營運處開出，幸運兒是繳交網路電視費用589元。

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