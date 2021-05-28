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用Line群組訂！超商推「防疫鮮食便當」　最快2天到、24小時隨時取

▲▼OK mart推防疫組合、鮮食便當。（圖／業者提供）

▲OK mart推快閃防疫鮮食便當。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

國內疫情警戒，全台3級防疫警戒延長至6月14日，各大超商賣場也看準民眾需求，先後推出有機蔬果箱、當日配送等服務，而OK mart今（28）日也宣布祭出防疫組合包及鮮食，尤其是這快閃防疫便當，即日起至6月2日前可在Line好康群組預定，最快2天就能到店取貨，另再加碼推2款居家防疫必備組合，分別是民生用品組、零食飲料組，6月16日前限定賣。

▲▼OK mart推防疫組合、鮮食便當。（圖／業者提供）

▲防疫鮮食便當6天快閃開放預訂。

為滿足民眾居家防疫需求，OK mart即日起至6月2日快閃推出「防疫鮮食便當」，一共有腿庫、滷肉2口味選擇，只要於OK Line好康群組預定，最快2天就會到門市提供民眾取貨，不限制預定幾個便當，也可指定到貨時間，但以2天為配送原則，提醒若有特殊需求可透過店長幫忙協助處理。

▲▼OK mart推防疫組合、鮮食便當。（圖／業者提供）

▲▼同步還有推防疫組合包。（圖／業者提供）

▲▼OK mart推防疫組合、鮮食便當。（圖／業者提供）

另，同步還推出2款居家防疫必備組合包，其中，「防疫備糧組合」有白米、麵條、罐頭及醬料等，而「耍廢補給組合」則是內含樂事洋芋片、卡迪那德州薯條、可樂果、可口可樂等零食，除了可以到門市購買也可透過Line群組預定，6月16日前限定販售。

▲▼新冠肺炎疫情升溫，雙北進入防疫三級警戒，新莊家樂福啟動人流管制。（圖／記者姜國輝攝）

▲家樂福即起推「當日配」服務。（圖／記者姜國輝攝）

另，看準全民宅居，線上購物成為民眾最大消費主力，家樂福也宣布線上購物新增「當日配」服務，針對以當日需求購買商品之消費者，「當日下單當日到」，且最快1小時就能到貨，晚上6時前收單，提醒該服務有限制商品種類，如以生鮮蔬菜、冷藏肉品、冷藏鮮乳、零食餅乾等為主，呼籲於門市附近民眾可多加利用。

而線上購物部分也為滿足每日需要開伙的家長，找來農委會結合60家農業電商者成立的「台灣農產嘉年華」平台，提供超過3萬項國產精選農產品，打造產直送的新鮮「有機蔬菜箱」，有輕鬆煮、澎湃主等2選擇，內含短期葉菜、花果蔬菜、辛香調味料蔬菜、菇類等，下單後約7至25天出貨日且完全免，提醒會因當季食材不同而有所變動，周日及周一不提供配送。

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