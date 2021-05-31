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不用出門搶！超商、賣場「蔬菜箱」一次看　還能免費宅配

▲7-11蔬果箱有多種組合能選擇，想吃沙拉或水果通通都有。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

不用出門人擠人買菜了！以下就整理超商、賣場「蔬菜箱」懶人包，其中家樂福推出的「有機蔬菜箱」，分為輕鬆煮11項與澎湃煮14項，還能免費宅配到家，7-11則是打造10多款不同組合的蔬果箱，水果、沙拉一箱就能吃個過癮。

●超商

1.7-11

小7線上購物平台「i預購」就和台塑有機農場、新湖農場等合作，獨家打造超過10款不同種類組合的「有機蔬果箱」，從產地到門市一條龍式系統管理，全程低溫新鮮配送至門市，商品提供已切清洗後的蔬菜包、蔬菜配肉品或沙拉DIY等選擇。

2.全家

全家則是和「玉美生技」合作，推出每日限量500箱蔬果箱，內含14種蔬菜，只要在「全+1行動購」預訂，即可宅配到府，不用出門領取。除了蔬果箱之外，全+1行動購每日還會推出近10款冷凍、冷藏、常溫、日用品等限量商品，每週約百款新品供民眾選購，每日上午10點和下午5點會更新內容。

▲全家玉美生技蔬果箱，每日限量500箱，預訂後即可宅配到家。（圖／全家提供）

●賣場

1.家樂福

家樂福推出「有機蔬菜箱」，內容分為輕鬆煮11項與澎湃煮14項蔬果箱，輕鬆煮包含短期葉菜任3包、高麗菜1粒、花果蔬菜任2盒、根莖類任1盒、辛香調味類蔬菜（辣椒、蒜頭、葱、薑等）任2盒、菇類任2包，全部新鮮產地直送，下單後可選即日起7～25天出貨日，且免運費配送。

▲家樂福推產地直送有機蔬菜箱。（圖／家樂福提供）

2.全聯

雙北部分全聯門市推出「產地直送蔬菜箱」，首波限量1000箱，每箱內含12～14種商品，包括葉菜類、根莖花果類、蕈菇類及辛香料，方便民眾快速買、便利煮，未來將陸續上市「菜霸子健康蔬菜箱」、「產地精選蔬菜箱」。

▲全聯即日起在雙北部分門市推出「產地直送蔬菜箱」。（圖／全聯福利中心提供）

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