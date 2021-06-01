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南韓擬開旅遊泡泡！濟洲航空推「仁川飛關島」8月成行：需接種疫苗

▲▼南韓國內航空公司計畫今年8月重啟仁川往返關島航線，載送已完成疫苗接種的韓籍旅客。（圖／CFP）

▲南韓國內航空公司計畫今年8月重啟仁川往返關島航線，載送已完成疫苗接種的韓籍旅客。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓自從今年2月底開放施打新冠疫苗，至今覆蓋接種率為11.3%，超過500萬人完成第1劑接種。對此，濟州航空與關島達成協議，研擬今年夏季重啟往返仁川－關島、塞班島的國際航線，載送完成所有疫苗接種的韓籍旅客前往觀光，屆時回國可無須隔離、接受檢疫，若進展順利，最快可望8月成行。

根據《韓聯社》、《News1》報導，去年3月受到新冠肺炎全球大流行影響，南韓國內的航空公司大部分皆已斷航國際航線，不過隨著疫苗接種逐漸步上軌道，相關業界人士指出，濟州航空將於本月8日重啟仁川飛塞班島航線，同時全力推動飛往關島航線能順利於8月啟航；韓亞航空則計畫於7月開放仁川飛塞班島航線。

德威航空與首爾航空已向南韓國土交通部遞交仁川飛關島航線許可申請；大韓航空開始販售11月仁川飛官導航線機票；目前僅剩真航空每周有固定飛往關島的航班。

濟洲航空業者透露，目前正針對是否重起飛關島航線展開協商，不過具體的飛航計劃與行程表仍未出爐。

分析指出，韓籍航空公司之所以在重起國際航線的選擇中，優先開放仁川往返關島、塞班島航線，是因為2條航線的大部分旅客皆為南韓公民，而當地人則幾乎不太可能搭乘航班前往南韓，這不會造成南韓防疫當局太大的負擔，也因此南韓政府在斟酌上述情況後，可望重新開放仁川往返2地的航線。

目前關島、塞班島政府針對完成輝瑞、莫德納、嬌生新冠疫苗接種者實施免隔離制度，而未完成施打上述廠牌疫苗者，在接受隔離後須進行新冠篩檢，結果呈現陰性時，方可解除隔離。隨著南韓政府解除疫苗接種者的居家隔離，將可提升今年夏季的海外旅遊需求。

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