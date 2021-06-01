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疫苗吵翻天！他用「牛奶論、老車說」解釋　吸6千網按讚分享

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值,醫護人員,防護衣。（圖／記者李毓康攝）

▲國產高端疫苗沒有進行第三期臨床試驗，引發正反兩派的論戰。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

國產疫苗的議題吵翻天，有多年國際貿易經驗的自營商李宗穎表示，看到很多關於疫苗的仇恨言論，以及似是而非的網路謠言很生氣，在醫藥界的親友們也看不下去，便決定用淺顯易懂的「牛奶論」、「老車說」論述觀點，貼文一出引起網友們大讚，分享高達6千次以上。

李宗穎28日在個人臉書發文，對於「冷鏈」以及「保存期限」，他用大賣場的鮮奶做比喻，有人拿了牛奶放進購物車，繞了賣場一圈後又放回貨架上，結果你卻拿到這一批，然後繼續逛賣場30分鐘，排隊結帳花30分鐘，開車回家花30分鐘，最後花15分鐘卸貨放入冰箱。

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他指出，「這就是冷鏈被破壞」，壞掉的牛奶酸掉結塊，至少還看得到，但沒注意喝下肚，肯定拉肚子一兩天，「只要冷鏈被破壞，保存期限立刻失去意義」，因此他不禁提問，「你偏偏硬要進口打同一批疫苗？」暗指港澳使用的上海復星BNT「復必泰」疫苗。

▲▼疫苗比較懶人包（圖／ETtoday製）

▲疫苗比較。（圖／ETtoday製）

他解釋，「人，進口台灣，叫簽證。貨，進口台灣，叫憑證。藥，進口台灣，叫藥證」，因此藥證是國與國之間必要的通行證，最近常聽到的EUA，就是國家與疫苗廠針對緊急狀況，不得不核發得緊急藥證。

他表示，「既然是緊急通行證，國家掛保證，更不可以方便當隨便」，私下偷偷換人、換料、換文件、換產地、換工廠、換製程或換配方，「因為，最後還是國家照顧你，扛起醫療責任，也就是納稅人共同負擔的健保」，所以一堆人喊進口，卻從沒有去申請，也不依照EUA規範，「那就是造謠」。

接著他以老車論說明「原廠證明」，老車要轉賣，即使所有的引擎號碼、車身碼正確無誤，但少了原廠證明的那張紙，直接扣5萬，「更別說打到你身上的救命藥，那是一整串的『生死責任鏈』」。

他指出，賓士原廠車進口台灣需要驗車，「然後你跑去德國，跟賓士原廠買了一台賓士車要進口，你就以為你可以不必重新申請，不必重新驗車喔？」看到很多人對疫苗有意見，他也忍不住開酸，「現在，好像很多人都變成疫苗專家？疫苗重大訊息，我只相信指揮中心，而且是，唯一標準」。

最後他提到，「國產疫苗，就像台積電，跟本地農產一樣，是台灣新的護國神山」，台灣工廠自己生產，所有戰略物資包括糧食，自給自足，才不會被敵國掐住脖子，也提醒，未經CDC指揮中心認可，來路不明的疫苗，千萬不可亂打，「相信指揮中心，相信自己，我們會撐過去」。

 
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