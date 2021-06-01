疫苗吵翻天！他用「牛奶論、老車說」解釋　吸6千網按讚分享

▲國產高端疫苗沒有進行第三期臨床試驗，引發正反兩派的論戰。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

國產疫苗的議題吵翻天，有多年國際貿易經驗的自營商李宗穎表示，看到很多關於疫苗的仇恨言論，以及似是而非的網路謠言很生氣，在醫藥界的親友們也看不下去，便決定用淺顯易懂的「牛奶論」、「老車說」論述觀點，貼文一出引起網友們大讚，分享高達6千次以上。

李宗穎28日在個人臉書發文，對於「冷鏈」以及「保存期限」，他用大賣場的鮮奶做比喻，有人拿了牛奶放進購物車，繞了賣場一圈後又放回貨架上，結果你卻拿到這一批，然後繼續逛賣場30分鐘，排隊結帳花30分鐘，開車回家花30分鐘，最後花15分鐘卸貨放入冰箱。

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他指出，「這就是冷鏈被破壞」，壞掉的牛奶酸掉結塊，至少還看得到，但沒注意喝下肚，肯定拉肚子一兩天，「只要冷鏈被破壞，保存期限立刻失去意義」，因此他不禁提問，「你偏偏硬要進口打同一批疫苗？」暗指港澳使用的上海復星BNT「復必泰」疫苗。

▲疫苗比較。（圖／ETtoday製）

他解釋，「人，進口台灣，叫簽證。貨，進口台灣，叫憑證。藥，進口台灣，叫藥證」，因此藥證是國與國之間必要的通行證，最近常聽到的EUA，就是國家與疫苗廠針對緊急狀況，不得不核發得緊急藥證。

他表示，「既然是緊急通行證，國家掛保證，更不可以方便當隨便」，私下偷偷換人、換料、換文件、換產地、換工廠、換製程或換配方，「因為，最後還是國家照顧你，扛起醫療責任，也就是納稅人共同負擔的健保」，所以一堆人喊進口，卻從沒有去申請，也不依照EUA規範，「那就是造謠」。

接著他以老車論說明「原廠證明」，老車要轉賣，即使所有的引擎號碼、車身碼正確無誤，但少了原廠證明的那張紙，直接扣5萬，「更別說打到你身上的救命藥，那是一整串的『生死責任鏈』」。

他指出，賓士原廠車進口台灣需要驗車，「然後你跑去德國，跟賓士原廠買了一台賓士車要進口，你就以為你可以不必重新申請，不必重新驗車喔？」看到很多人對疫苗有意見，他也忍不住開酸，「現在，好像很多人都變成疫苗專家？疫苗重大訊息，我只相信指揮中心，而且是，唯一標準」。

最後他提到，「國產疫苗，就像台積電，跟本地農產一樣，是台灣新的護國神山」，台灣工廠自己生產，所有戰略物資包括糧食，自給自足，才不會被敵國掐住脖子，也提醒，未經CDC指揮中心認可，來路不明的疫苗，千萬不可亂打，「相信指揮中心，相信自己，我們會撐過去」。