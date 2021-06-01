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員警取締無罩遭刁民狂罵口水直噴　霧峰警眷貼心送290個護目鏡

▲▼霧峰警分局的眷屬貼心送290個護目鏡，讓第一線執勤人員自我保護。（圖／警方提供）

▲霧峰警分局一名警眷，貼心捐贈290個護目鏡，讓第一線執勤人員在防疫宣導和取締時能自我保護。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

新冠肺炎疫情肆虐，警察執勤風險不亞於醫護人員，不論是受理報案、市場宣導佩戴口罩，甚至四處取締未戴口罩者，日前就發生在大賣場規勸一名60歲男子時，在場員警不但被該男子大飆國罵，情緒激動，口水亂噴，都讓員警深陷感染高風險，霧峰警分局員警魏俊卿妻子黃玉芝就捐出290個護目鏡給霧峰全體警察，希望在執勤時能先保護自己。

▲▼霧峰警分局的眷屬貼心送290個護目鏡，讓第一線執勤人員自我保護。（圖／警方提供）

國光派出所員警張嘉維、蔡欣宜日前在獲報，有名60歲古姓男子在量販店二樓販賣區飲食未戴口罩，警方前往並告知疫情規定，古男表示會配合隨即離去，不料，古男假藉尿尿又上二樓販賣區並且沒戴口罩遊蕩，警方馬上前去制止，屢勸不聽，依違反傳染病防治法填立單據開罰。

▲▼霧峰警分局的眷屬貼心送290個護目鏡，讓第一線執勤人員自我保護。（圖／警方提供）

古男不但不願意簽名，還在賣場內大小聲、無理取鬧，更稱「誰規定要戴口罩」要員警給他法律依據，還對員警辱罵「幹你娘、不要臉」等語，甚至舉起拳頭作勢要毆打警察，警方勸阻無效，當場壓制古男並依妨害公務依法送辦。

▲▼霧峰警分局的眷屬貼心送290個護目鏡，讓第一線執勤人員自我保護。（圖／警方提供）

警方不只取締未戴口罩者，也前往人潮較多的黃昏市場舉牌，手持大聲公對攤商、民眾宣導全程佩戴口罩，保持安全社交距離，依身分證尾數分流採購，買好就快回家，不要聊天，不要在外逗留，減少染疫風險。

萬豐派出所警員魏俊卿妻子黃玉芝，也是華太廣告董事長，體恤警察第一線執勤時會面對面接觸到許多民眾，值勤時戴上護目面罩，能減少飛沫傳染，有效減少被感染的風險，因此捐贈290個護目面罩，保護自己也保護家人。

霧峰分局分局長陳家銘表示，警察身處防疫勤務第一線，無論是執行疫調、防疫宣導、取締、巡邏、處理交通事故、治安案件處理等，都會與民眾直接接觸，他感謝黃董事長善心，讓員警多一層保障。

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