莫德納、高端系出同門？　郝龍斌批混淆視聽：不同技術製產

▲郝龍斌。（資料照／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

台北市前市長郝龍斌31日在臉書表示，同意發展國產疫苗的必要性與迫切性，但二期臨床試驗尚未完成，指揮中心就與廠商簽約，並釋出「各國都是在三期完成前核准緊急授權使用（EUA）」，以及國產高端疫苗與莫德納疫苗為「系出同門」的「孿生兄弟」等混淆視聽的說法，只會讓人民失去對國產疫苗的信心。

郝龍斌質疑，陳時中沒交代清楚的是，這些歐美疫苗通過緊急授權使用，是根據進行中的三期臨床實驗結果授權上市，莫德納疫苗根據進行中三期臨床試驗的30400受試者的結果；輝瑞/BNT疫苗根據進行三期臨床試驗的44,000受試者的結果；嬌生疫苗根據進行中三期臨床試驗的40,000受試者的結果。

郝龍斌指出，高端疫苗與莫德納疫苗雖然都是從美國國家衛生院（NIH）技轉的疫苗（所謂系出同門），但兩種疫苗是由不同技術原理產製，莫德納是mRNA（信使核醣核酸）疫苗，高端是重組蛋白次單位(sub-unit)疫苗，疫苗的技術原理、產生抗體的免疫機制都不完全相同，其效力、副作用都需分別檢測，所謂「孿生疫苗」的說法失去意義，更有混淆視聽之嫌，讓人覺得政府只顧護航疫苗，罔顧人命關天。

其他人也看了這些新聞...

►郭台銘拚了！團隊最晚週三提申請 搶500萬劑BNT疫苗

►BNT疫苗沒授權？柯文哲：別用奇怪理由搪塞 「很多是藉口」

►侯友宜轟中央！ 新北確診3478全台最多「還能再等疫苗2個月嗎」



► 更多關於新冠疫情