　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

撞球館違規營業！警一查「18人群聚一起嗨」　怒開出20萬元罰單

▲▼金門宣布，6月1日起抵金民眾全面實聯制。（圖／金門縣府提供）

▲金門縣長楊鎮浯。（圖／金門縣府提供）

文／中央社

（中央社記者黃慧敏金門縣1日電）金門縣政府今天表示，縣警察局金湖分局會同縣衛生局在金湖鎮查獲一起休閒撞球館違規營業，聚集人數高達18人，縣府已依違反傳染病防治法，重罰負責人新台幣20萬元罰鍰。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情警戒提升，縣府指出，衛生福利部公告警戒標準及防疫措施裁罰規定，關閉休閒娛樂場所、觀展觀賽等場所，並停止室內5人以上、室外10人以上的家庭聚會和社交聚會等禁制令，但仍有少數業者未能配合。

縣府指出，金門縣警察局金湖分局會同縣衛生局最近在金湖鎮查獲一起休閒撞球館違規營業，聚集人數高達18人案，經金湖分局移送縣府裁罰，考量業者違法情節，從重處罰負責人20萬元罰鍰。

金門縣警局指出，各分局連日來密集巡視轄內視聽業、娛樂業等八大特定場所營業狀況，並告誡業者依法停業。但金湖分局5月底接獲民眾檢舉，湖前斯安特撞球場有違規營業情事。警方到場時發現場大門深鎖、冷氣及音樂都在運轉中，而且大門前停放多輛汽機車。經聯繫王姓負責人，卻拒不回應及開門。警力在場守候，傍晚見有人出來，即上前查處。共查獲聚集的消費者共2女及16男，其中包括業者1人及3名未成年人。

縣府再次提醒，依據中央流行疫情指揮中心指示，因應本土疫情持續嚴峻，已宣布進一步強化第3級疫情警戒相關措施及裁罰規定，民眾外出若未戴口罩，將不再勸導而直接開罰；應關閉的娛樂場所若違規營業，業者、店員、消費者將一併處罰。

ET快訊
揮刀確診男害命！砍斷護理師右手韌帶　混亂中害「CPR患者」往
快訊／ 佛光山50萬劑嬌生疫苗有譜！　「政府這3天釋出很大善
快訊／衛福部確診再+1「累計3個案」　食藥署證實了
護師被砍！她淚控「病患拔面罩嗆一起死」　轟：指揮中心只會報人
快訊／入境「金門、澎湖、馬祖」即日起強制快篩！
快訊／曾到萬華茶館！基隆大廈管理員發病15天「每天照常上班」
快訊／新北男到院前身亡「採檢確診」　衛生局證實了
病毒到中華路就過不去！「中正緊貼萬華」仍守住　網驚呼有防護罩
呂秀蓮砲轟蔡英文　「最好相信閻羅王會跟妳算帳」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不滿妻急診室等太久　莽男嗆護理師「小心我拿刀子過來」下場曝

大雨視線差！轎車衝落苗栗義隆橋下狂燒　駕駛爬車外倒地

貧困母子沒戴口罩火車站前搭蚊帳休息　台中警送10片贈物資

女友不理我！竟縱火燒女生宿舍　莽男殺人未遂判刑定讞

小三傳胎兒超音波照嗆「你老公惹出來的」　正宮氣到流產求償200萬

揮刀確診男害命！砍斷護理師右手韌帶　混亂中害「CPR患者」往生

員警取締無罩遭刁民狂罵口水直噴　霧峰警眷貼心送290個護目鏡

撞球館違規營業！警一查「18人群聚一起嗨」　怒開出20萬元罰單

城隍廟捐贈！中正一分局加裝「滅菌門」　警民出入先消毒

案發現場／女童呼救仍遭性侵殺害！鄰居冷漠成幫兇　管區：一輩子悔恨

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

颱風「彩雲」生成了！將迴轉北上　德基水庫一夜進帳236萬公噸水量

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

妹子都愛壞男人？越霸道越愛？ 專情男淪工具人...她嫌：太無聊

柯震東「睡播」萬名粉絲陪睡　夢到「女友懷孕」一秒驚醒XD

郭台銘發聲：72小時內完成文件　爭取500萬劑「德國直送BNT疫苗」

怕兒防疫亂跑！媽出招拉去髮廊「嚕成大光頭」爆哭：不敢出門了

不滿妻急診室等太久　莽男嗆護理師「小心我拿刀子過來」下場曝

大雨視線差！轎車衝落苗栗義隆橋下狂燒　駕駛爬車外倒地

貧困母子沒戴口罩火車站前搭蚊帳休息　台中警送10片贈物資

女友不理我！竟縱火燒女生宿舍　莽男殺人未遂判刑定讞

小三傳胎兒超音波照嗆「你老公惹出來的」　正宮氣到流產求償200萬

揮刀確診男害命！砍斷護理師右手韌帶　混亂中害「CPR患者」往生

員警取締無罩遭刁民狂罵口水直噴　霧峰警眷貼心送290個護目鏡

撞球館違規營業！警一查「18人群聚一起嗨」　怒開出20萬元罰單

城隍廟捐贈！中正一分局加裝「滅菌門」　警民出入先消毒

案發現場／女童呼救仍遭性侵殺害！鄰居冷漠成幫兇　管區：一輩子悔恨

張亞中獲1000萬劑疫苗　轟指揮中心「已讀不回」：沒收到公文？

有2人傷勢重！雙和遭砍護理師「已緊急手術」　院方：心理受很大創傷

吃得比過年好！WFH卻狂點「烹飪技能」　網爆共鳴：IG變廚藝大賽

混血王子飆20分13籃板　八村壘致勝三分彈寫代表作

挺南投一線警消媒體　慈濟捐1500個防護面罩、2萬雙PVC手套

不滿妻急診室等太久　莽男嗆護理師「小心我拿刀子過來」下場曝

台南各轉運站增設消毒毯　大台南公車持續強化防疫

月收租120萬！不老松新生館房東　開5.67億喊賣金雞母

撐不下去！台東知名「一家餐廳」宣布停業　解僱15名勞工

確診數居北市第二！文山居民曝「不守規矩實況」　在地人兩派論戰

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

社會熱門新聞

確診砍護理師「右手韌帶斷」生涯恐毀　醫怒：請嚴懲重罰

女童遭姦殺呼救　「鄰居冷漠」成幫兇

偶然發現bug　9人1夜盜泰達幣2500萬

國產疫苗有疑點？檢察官：獲利價格不清

確診男揮刀砍斷護理師韌帶　混亂中害一CPR患者往生

民進黨社群主任涉散疫苗假訊息　調查局受理檢舉

高雄15男女不甩防疫禁令群聚談判　最重恐罰450萬

600萬保時捷擊落速霸陸　驚人維修費曝光

最年輕死者！　36歲新北男死因出爐

5人家裡1餐花85萬！屋主出30萬　群聚怎麼罰大曝光

獨家直擊／小薰挨詐穿萬元Nike潮鞋報案

台大宅王殺前女友先性侵拍裸照　檢沒收筆電

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

即／新店達美樂驚傳搶案！劫匪持刀搶25萬

更多熱門

相關新聞

中正一分局加裝「滅菌門」　警民出入先消毒

中正一分局加裝「滅菌門」　警民出入先消毒

北市中正一分局傳出有警員快篩陽性反應，事後核酸檢測為陰性，且中正一分局又離北車、博愛特區相當近，轄區城隍廟有鑑於此，特別捐贈「消毒滅菌門」放在分局1樓及所屬各派出所門口，讓警員返隊後能先消毒多一份保障。

新光人壽、中國人壽挺保戶　確診住院理賠認定從寬！

新光人壽、中國人壽挺保戶　確診住院理賠認定從寬！

「快篩特攻隊1號」前進剝皮寮找傳染源　黃珊珊盼居民小規模普篩

「快篩特攻隊1號」前進剝皮寮找傳染源　黃珊珊盼居民小規模普篩

台中復健醫院傳被徵收為方艙醫院　指揮中心回應了

台中復健醫院傳被徵收為方艙醫院　指揮中心回應了

台東首出現+0　饒慶鈴呼籲：勿鬆懈

台東首出現+0　饒慶鈴呼籲：勿鬆懈

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染金門撞球

讀者迴響

熱門新聞

快訊／護理師遭砍生涯恐毀　學姐：20幾歲右手韌帶都斷了　

陳冠希被爆「趁秦舒培懷孕」約炮！女網友曝私訊

快訊／朱學恒送4盆「喪禮花籃」給疫情指揮中心

即／桃園開首槍！美容、美髮、美甲4日起停業至14日

想回家穿喜歡的衣服…確診男離世火化　妻抱衣痛哭

3護理師遭砍當下「另一床正在CPR」

醫幫確診婆婆視訊：這可能是妳跟先生最後一句話

陳時中遭爆造謠！　鄉民提證據卻反被打臉

劉寶傑：民進黨大膽派「沒念過大學的傢伙」教育疫苗

即／小商人爆國民黨名人持股「高端疫苗」

1.7億房產全留給保母！分居妻氣炸開告

金曲歌王反嗆張小燕：之前就該第一個打AZ

郭台銘備妥銀彈！花100億購BNT疫苗　盼台灣追上國外打2劑

快訊／通姦罪違憲！　立法院三讀刪除《刑法》第239條

郭彥甫感冒先做新冠篩檢　結果2小時出爐

更多

最夯影音

更多
陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦
盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

颱風「彩雲」生成了！將迴轉北上　德基水庫一夜進帳236萬公噸水量

颱風「彩雲」生成了！將迴轉北上　德基水庫一夜進帳236萬公噸水量

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面