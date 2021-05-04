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摩斯2款新品米漢堡曝光！韓式辣雞、蒲燒石斑珍珠堡5／10開賣

▲▼摩斯將推出2款新品米漢堡「蒲燒石斑珍珠堡」、「韓式辣雞珍珠堡」。（圖／業者提供）

▲摩斯將推出2款新品米漢堡「蒲燒石斑珍珠堡」、「韓式辣雞珍珠堡」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

摩斯將推出2款新品米漢堡「蒲燒石斑珍珠堡」、「韓式辣雞珍珠堡」搶先曝光，預計於5月10日上市！同時也祭出米漢堡雙重優惠，凡單筆消費含任一米漢堡，贈超值優惠券1張，5款優惠隨機贈送。而漢堡王近來也推出新品，包括2款法式香蒜田園堡、2款美式水牛城雞翅，其中香蒜漢堡即日起至6/28限時開賣。

摩斯漢堡表示，此次新品「蒲燒石斑珍珠堡」嚴選高雄龍虎石斑，魚皮富含膠質、肉質鮮嫩細緻，油炸後再裹上摩斯特調醬料燒烤入味，搭配新鮮生菜、海苔片及滑順美乃滋，香甜回甘。

而「韓式辣雞珍珠堡」以韓式辣醬醃製雞腿肉，加入洋蔥拌炒，搭配海苔片、清爽生菜及甜辣醬，夾入在地櫻花蝦米飯，韓風料理與在地食材的美味結合。

▲▼摩斯將推出2款新品米漢堡「蒲燒石斑珍珠堡」、「韓式辣雞珍珠堡」。（圖／業者提供）

▲摩斯因應端午推出「米漢堡雙重優惠」。（圖／業者提供）

此外也因應端午推出「米漢堡雙重優惠」，第一重自即日起至6/15，全時段單筆消費含任一米漢堡，贈超值優惠券一張，5款優惠隨機贈送；而以註冊會員的摩斯卡購買米漢堡，加碼再抽萬元摩斯卡儲值金。第二重優惠，即日起至5/9，藜麥杏鮑菇珍珠堡搭配大冰紅茶，原價115元，優惠價89元，可加30元升級干貝天丼珍珠堡。

▲▼摩斯將推出2款新品米漢堡「蒲燒石斑珍珠堡」、「韓式辣雞珍珠堡」。（圖／業者提供）

▲適逢母親節，自即日起至5/31也推出「幸福吃飽堡」與「暖心輕鬆點」的餐點優惠。（圖／業者提供）

另外適逢母親節，自即日起至5/31也推出「幸福吃飽堡」與「暖心輕鬆點」的餐點優惠，其中摩斯鱈魚堡與小薯，搭配大冰紅茶或柑橘綜合果汁、蘋果汁飲品3選1，原價140元起，優惠價109元。而「暖心輕鬆點」則是藜麥薑燒珍珠堡，搭配大冰紅茶、蜂蜜檸檬蒟蒻、葡萄蒟蒻3選1，原價110元，優惠價89元。

▲▼漢堡王新品。（圖／業者提供）

▲漢堡王新品「香蒜荷蘭醬佐安格斯牛肉堡」。（圖／業者提供）

而漢堡王近來也推出新品，法式香蒜田園堡、美式水牛城雞翅，其中「香蒜荷蘭醬佐安格斯牛肉堡」有獨家研發天然無添加的法式香蒜荷蘭醬，搭配近一般牛肉三倍厚的安格斯牛肉，加入鮮採櫛瓜，口感豐富加倍。「香蒜荷蘭醬佐無骨烤雞堡」適合夏日，挑選當季櫛瓜、新鮮牛番茄、爽脆生菜，搭配 BBQ 去骨烤雞腿排，再以香蒜荷蘭醬點綴，感受法式香烤風情。即日起至6/28限時開賣。

▲▼漢堡王新品。（圖／業者提供）

▲漢堡王新品「香蒜荷蘭醬佐無骨烤雞堡」。（圖／業者提供）

「水牛城辣雞翅」則嚴選優質雞肉，口感軟嫩多汁，外表裹上酸辣的水牛城辣醬，酸酸辣辣吃起來層次豐富；不敢吃辣的人也可選「黃金雞翅」，嚴選優質雞肉，口感軟嫩多汁，外表金黃酥脆有層次，讓人欲罷不能！

▲▼漢堡王新品。（圖／業者提供）

▲漢堡王新品「水牛城辣雞翅」。（圖／業者提供）

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