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入店要留姓名、電話！6大速食實施「實聯制」　身體不適者改外帶

▲▼麥當勞防疫升級，需實名制量測體溫。（圖／記者黃克翔攝）

▲6大速食品牌實施實聯制。（圖／記者黃克翔攝）

記者蕭筠／台北報導

國內疫情持續升溫，繼11日新增7例本土案後，12日再增16例確診病例，為防堵疫情擴大，各大超商、賣場即起禁止試吃、辦實體活動，速食業者也宣布實施「實聯制」，只要進入門市皆須留下姓名、聯絡電話，部分也採出入口區隔；另若有身體不適者也以提供外帶為主。

▲▼摩斯漢堡跟進實聯制。（圖／業者提供）

▲凡入店者皆須留下姓名、聯絡電話。（圖／業者提供）

●麥當勞
麥當勞全門市即起實施「實聯制」並啓動單一出入口，消費者進入餐廳前需配合掃描QR code登記留下姓名、聯絡電話，未攜帶手機者需登記資料於紙本。除外，用餐區則全面採取梅花座，並持續關閉遊戲區，而各門市舉辦之生日派對、童樂故事屋等活動也一律取消。

●肯德基
肯德基全門市即起實施「實聯制」，凡進入店內之消費者須掃描QR Code，未攜帶手機者則填寫紙本聯絡表，留下姓名、聯絡電話等資訊，門市也採出入口區隔，並於入口處安排人員協助進行手部消毒；另，進入店內需戴口罩，排隊、用餐也要保持社交距離，內用座位區則採梅花座。

●頂呱呱
頂呱呱全門市即起實施「實聯制」，凡消費者入店需填寫線上表單留下姓名、聯絡電話並測量額溫，凡體溫超過37.5發燒者將不提供點餐服務，以保護員工，如有咳嗽、身體不適者則須改外帶，點餐過程也得全程戴口罩；另內用座位採梅花座以保持社交距離。

●摩斯漢堡
摩斯漢堡全門市即起實施「實聯制」，凡消費者進入店內須請配合掃描QR code登記，未攜帶手機則登記資料於紙本，並以單一出入口進出店鋪，座位客席也皆設有隔板。除外，門市每日也定時使用漂白水消毒，店員入店皆有進行體溫檢測、工作時戴口罩、不定時進行手部消毒，同時提供洗手台及除菌酒精，提醒消費者用餐前先洗手。

●漢堡王
漢堡王實施「實聯制」，即起街邊店將於入口處放置「防疫實聯制登記表」，消費者入店內須登記姓名、電話於紙本，而商場店則將於櫃檯放置登記表以供消費者登記；另，近日也將啟動掃描QR Code登記實名訊息，且所有資料僅供防疫追蹤使用，將定期進行銷毀。

●必勝客
必勝客即起實施「實聯制」，凡進歡樂吧餐廳（全台共4間）須留下姓名、聯絡電話，而賣場店則同賣場標準實施。另，針對全台門市進行每小時消毒相關烹調器具、菜單、自動門作業等，並於門市地板貼設標示貼紙，引導消費者保持安全距離排隊動線，消費者入店也須量體溫等。

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