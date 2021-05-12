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摩斯漢堡跟進實聯制！QR code登記、單一出入口、設置隔板

▲▼摩斯漢堡跟進實聯制。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡因應防疫升級，實施實聯制等措施。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

因應防疫升級，今（12）日速食業者麥當勞、肯德基相繼宣布實施「實聯制」，摩斯漢堡也跟進，即日起消費者進入店鋪前，須請配合掃描入口海報文宣上的QR code登記（未攜帶手機則請登記資料於紙本），並以單一出入口進出店鋪，座位客席設有隔板。

摩斯漢堡表示，疫情以來每日定時使用漂白水進行店舖消毒；而店員入店時皆進行體溫檢測，工作時皆佩戴口罩，不定時進行手部消毒；同時提供洗手台及除菌酒精，提醒消費者用餐前先洗手；各店鋪設置除菌酒精讓消費者使用，請顧客安心消費。

▲▼摩斯漢堡實聯制登記、MOS Order App。（圖／業者提供）

▲▼摩斯漢堡實聯制登記QR code。（圖／業者提供、翻攝畫面）

▲▼摩斯漢堡實聯制登記（圖／業者提供）

摩斯漢堡也提到，如今也提供外帶及外送服務，歡迎消費者先行下載MOS Order App事先點餐，方便現點現做餐點外帶或是外送至家中，讓消費者有更多的安心用餐選擇，也歡迎顧客臨櫃使用多元支付消費，不但結帳快速、且交易過程衛生免找零。

▲▼MOS Order App。（圖／業者提供）

▲MOS Order App提供外帶及外送服務，讓消費者有更多的安心用餐選擇。（圖／業者提供）

麥當勞稍早宣布，全門市即日起啓動單一入出口並進行實聯制，消費者進入餐廳前需配合掃描QR code登記留下姓名、聯絡電話，未攜帶手機者需登記資料於紙本。用餐區則全面採取梅花座，並持續關閉遊戲區，而各門市舉辦之生日派對、童樂故事屋等活動也一律取消。

肯德基今也表示，即日起凡進入店內之消費者須掃描QR Code落實實聯制，未攜帶手機者則填寫紙本聯絡表，留下姓名、聯絡電話等資訊，門市也實施出入口區隔，並於入口處安排人員協助進行手部消毒；另，進入店內需戴口罩，排隊、用餐也要保持社交距離，內用座位區則採梅花座。

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