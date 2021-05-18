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杯裝加蓋吃超放心！全家「山形西洋梨霜淇淋」新登場　只賣1個月

▲▼全家推山形西洋梨霜淇淋。（圖／業者提供）

▲全家推全新山形西洋梨霜淇淋，特別以杯裝加蓋方式販售。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

全台疫情嚴峻，各大美食餐廳也紛紛停止開放內用，並祭出外帶、外送服務，來滿足在家也想嗑美食的民眾。疫情期間雖最好待在家，不過偶爾也要外出補貨，這次全家的新口味霜淇淋就特意以杯裝加蓋方式販售，推出這款清爽「山形西洋梨霜淇淋」，彷彿雪酪的口感，每一口都能吃到濃郁香甜滋味，5月20日正式開賣。

▲▼全家推山形西洋梨霜淇淋。（圖／業者提供）

▲西洋梨霜淇淋口感像雪酪十分清爽。

全家超夯霜淇淋又有新口味了，這次選用日本山形縣產的西洋梨，採摘後經常溫熟成鮮榨成汁，再和滑順霜淇淋作結合製成清爽雪酪口感，每一口都是濃郁果香，還有夢幻的青蘋果綠外型，而為因應防疫期間，特別以杯裝加蓋形式販售，讓民眾可以放心購買，5月20日至6月19日限時開吃。

另提醒，全家雙北門市目前也實施「實聯制」，並關閉2地區店舖休憩區並暫停販售熟食區商品 ，而經營之石碇、蘇澳、新營國道服務區、三義車亭服務區及口湖休息站等門市同步啟動實聯制，凡進入店內之消費者除戴口罩、量體溫外，皆須掃描QR Code留下姓名、電話、同行人數及店名，也提供紙本填寫。另，全台門市也全數暫停開放洗手間，並減少休憩區之座位數，以確保社交具距離；而目前因疫情有部分門市關閉，可至相關網站查詢。

▲▼小7推哈密瓜霜淇淋。（圖／業者提供）

▲▼小7推哈密瓜霜淇淋。

▲▼小7推哈密瓜霜淇淋。（圖／業者提供）

除外，7-11的人氣「哈密瓜霜淇淋」系列回來了，選用清爽的哈密瓜來搶攻霜淇淋控的心，不僅有整支都是哈密瓜口味，讓每一口都充滿著濃郁果香，也有哈密瓜搭配牛奶款，讓果香又帶有奶味，搭配著粉橘色夢幻外型，好吃又欠拍，即日起於特定門市正式開吃。

而目前7-11雙北門市同步實施「實聯制」，凡入店之消費者須留下姓名、電話等資料，2地區店舖也撤除座位區、停止販售自助區食品；全門市則暫停開放洗手間，同步停辦實體活動，並取消試吃、試飲；因疫情關閉部分門市可至相關網站查詢。

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關鍵字：

美食情報全家7-11霜淇淋

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