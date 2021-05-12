防疫情擴大！必勝客4間歡樂吧也實施「實聯制」了

▲必勝客跟跟進實施實聯制。（圖／實習記者黃翎妍攝）

記者蕭筠／台北報導

國內疫情嚴峻，繼昨日7例本土案後，今（12）日再增16例確診病例，除各大超商賣場宣布禁止試吃、辦實體活動外，速食業者今（12）日也先後實施「實聯制」，防堵疫情持續擴大。連鎖比薩品牌「必勝客」稍早也確定提供歡樂吧之門市共4家即起實施「實聯制」，而賣場店則同賣場實施標準。

必勝客確定跟進「實聯制」，全台共4間歡樂吧門市入店須留下姓名、聯絡電話，而賣場店則同賣場標準實施。另，針對全台門市進行每小時消毒相關烹調器具、菜單、自動門作業等，並於門市地板貼設標示貼紙，引導消費者保持安全距離排隊動線，消費者入店也須設量體溫等。而外送防疫措施部分也以「維持安心取餐距離」、「接觸物品徹底消毒」、「餐點貼安心防疫貼紙」3大點遵守。

▲漢堡王街邊店、商場店跟進實聯制。（圖／業者提供）

另，漢堡王稍早也確定跟進實施「實聯制」，即日起街邊店將於入口處放置「防疫實聯制登記表」，消費者入店內須登記姓名、電話於紙本，而商場店則將於櫃檯放置登記表以供消費者登記；另，近日也將啟動掃描QR Code登記實名訊息，且所有資料僅供防疫追蹤使用，將定期進行銷毀。

除外還有4點防疫規定，包括「確保食安」，加強要求供應商、物流商務必加強消毒或清潔工作，並定期接受第三公證單位稽核、台灣衛生單位檢驗；「環境嚴格消毒」，員工須於上班日測量體溫、每小時勤洗手並使用消毒液、工作區域進行定時清潔與消毒，包含擦拭門把、餐廳桌椅等進行全面防護，以及「外送把關確保品質」和加強宣導「入內請戴口罩、保持1.5公尺社交距離」等規定。