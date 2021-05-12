漢堡王街邊店、商場店即起實施「實聯制」　5點防疫規定一次看

▲漢堡王跟進實聯制。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

國內疫情持續升溫，今（12）日再增16名確診個案，各大賣場、餐廳業者先後宣布實施「實聯制」，就為防堵疫情持續擴大。繼摩斯漢堡後，漢堡王祭出5點防疫新規，即日起街邊店正式實施「防疫實聯制登記表」，入店需登記姓名、電話，而商場店將於櫃檯放置登記表以供登記，並配合商場相關規範進行防疫工作。

漢堡王跟進落實「實聯制」，即日起街邊店將於入口處放置「防疫實聯制登記表」，消費者入店內須登記姓名、電話於紙本，而商場店則將於櫃檯放置登記表以供消費者登記；另，近日也將啟動掃描QR Code登記實名訊息，且所有資料僅供防疫追蹤使用，將定期進行銷毀。

除外還有4點防疫規定，包括「確保食安」，加強要求供應商、物流商務必加強消毒或清潔工作，並定期接受第三公證單位稽核、台灣衛生單位檢驗；「環境嚴格消毒」，員工須於上班日測量體溫、每小時勤洗手並使用消毒液、工作區域進行定時清潔與消毒，包含擦拭門把、餐廳桌椅等進行全面防護，以及「外送把關確保品質」和加強宣導「入內請戴口罩、保持1.5公尺社交距離」等規定。

▲摩斯漢堡稍早也宣布實施實聯制。（圖／業者提供）

另，摩斯漢堡稍早也宣布即起實施「實聯制」，凡消費者進入店內須請配合掃描QR code登記，未攜帶手機則登記資料於紙本，並以單一出入口進出店鋪，座位客席也皆設有隔板。除外，業者表示自疫情以來，門市每日定時使用漂白水消毒，店員入店皆有進行體溫檢測、工作時戴口罩、不定時進行手部消毒，同時提供洗手台及除菌酒精，提醒消費者用餐前先洗手。