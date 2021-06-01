林右昌被操翻爆瘦9公斤　一張癱睡照大歪樓「三浦可以期待？」

▲基隆31日新增3例，林右昌發文「終於可以稍稍安心睡一下」。（圖／翻攝自Facebook／林右昌）



記者葉國吏／綜合報導

基隆市31日新增3例本土個案，市場林右昌待指揮中心記者會結束後隨即公布個案疫調情形，結束後也在臉書發文透露「自己瘦了9公斤」，意外成為疫情之外的討論焦點。

基隆市31日新增的3例本土個案，確診者（案8218）40多歲女性，身體不適，自行至醫院就診，經採檢確診，疫調中；確診者（案8220）70多歲男性，管理員，5/10日曾至萬華新愛茶藝館，因發燒至醫院採檢確診，疫調中；確診者（案8466）50多歲女性，出現症狀自行就醫，經採檢確診，疫調中。

記者會後林右昌在臉書發文「今天+3，終於可以稍稍安心睡一下」，表示自本土疫情爆發後「大台北首都圈每日確診數都在創新高」、「基隆緊鄰雙北市，我跟同仁更是每天都在壓力鍋裡翻騰。」

林右昌透露，這陣子為了掌握疫情發展，常常弄到凌晨兩三點還睡不著，為了掌握最新資訊、兩點多還跟衛生局長LINE來LINE去「看到時間這麼晚了，驚嚇了一大跳，趕快中止，要他們趕緊去睡覺。」、「日復一日，夜復一夜，不知不覺我竟然爆瘦了九公斤！」

林右昌說，直到31日聽到確診數字是3例，他一開始還以為是某家電視台的名字，回過神後離連問三遍「真的嗎？」、「總算，辛苦是值得的！」、「今晚，我們可以稍稍安心地睡一下。」

對此許多網友留言打氣「右昌市長辛苦了」、「辛苦了」、「市長辛苦了！再撐一下，疫情很快就會過去的」；另外也有網友注意到市長瘦了9公斤，留言打趣的說「三浦要回來了嗎？」

▲基隆市長林右昌30年帥照曝光。（圖／翻攝自Facebook／貓與邪佞的手指）

會有這句話是因為之前林右昌曾經貼出自己30年前舊照片，濃眉大眼的超高顏值和日本男星、新垣結衣前男友三浦春馬相似度極高，引起許多人的暴動，這也讓他下決心要運動減肥。不過林右昌目前確因疫情的操勞意外削瘦9公斤，也引起網友討論。