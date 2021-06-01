614「三級警戒」可以解除嗎？　醫師曝「2定義」都要達標

▲三級警戒狀態下，僅維持最低度經濟活動，民眾都盼望614可以解除三級警戒。（圖／記者周宸亘攝）



記者林彥臣／綜合報導

台灣本土病例連續18天破百，不過在三級警戒實施14天過後，確診人數已經逐步下降當中，全國民眾也期盼6月14日是否可以解除三級警戒，可以回歸到相對自由的生活步調。對此「基層醫療協會」理事長林應然醫師認為，必須透過2項定義來檢視是否達標，才能解除三級警戒。

林應然醫師在三立政論節目《前進新台灣》指出，不論從採檢日、發病日或是確診人數的數據曲線，都是往下降的，證明三級警戒還是有發揮成效，是否代表二級警戒，「我是覺得，可能目前還不行」。

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林應然醫師解釋，三級警戒的定義是「單周三件以上社區傳染事件」，到現在為止還是發生很多公司行號發生傳染事件，所以定義上是「有」，另一個定義是「或每天有10個以上不明傳染源病例出現」，這個定義現在也還是「有」，這兩個條件只要有一個成立，就還是在三級警戒狀態。

林應然解進一進一步解釋，雖然他對於14日解除第三級警戒不太樂觀，可是疫情指揮中心在決策時也有但書，畢竟還是要兼顧各行各業的經濟活動，可能會變成「強化2級」開放一部分活動，原則上還是以「戴口罩、勤洗手」來因應，如果為了因應疫情把整個經濟活動都停掉，那整個社會也會完蛋。

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