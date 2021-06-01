基隆小英之友會捐防疫中心125萬　總會長洪團樟：全力支援醫護

▲基隆小英之友會捐防疫中心125萬。基隆市長林右昌（左2）、基隆小英之友會總會長洪團樟（右2）、總團長魏雅庵（左1）、秘書長王文輝（右1）。（圖／基隆小英之友會提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

全台疫情不斷延燒，5月31日新增274起本土病例＋校正回歸73起本土病例，基隆確診數破百！基隆小英之友會總會長洪團樟發動募捐，籌措募得共125萬善款，捐助基隆市防疫指揮中心，也期望藉此拋磚引玉，發揮社會善心力量，齊心挺過疫情。

基隆市醫護量能需求倍增，基於同市一命、急難救助之精神，由基隆小英之友會總會長洪團樟、總團長魏雅庵、秘書長王文輝代表本會捐助基隆市防疫指揮中心；指揮官林右昌市長代表接受，專款支援第一線防疫醫護人員物資及人力上的需求。

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總會長洪團樟表示，全體理監事、顧問團隊，同心協力發動募捐，籌措募得共125萬善款，支援第一線防疫醫護人員和執行防疫任務的工作人員，盼能和全民一起共度難關，也為台灣抗疫盡一份心力，期盼早日恢復平穩生活，持續共創全市繁榮。

▲基隆小英之友會總會長洪團樟（右）捐125萬，指揮官基隆市長林右昌（左）代表接受。

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