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新光人壽、中國人壽挺保戶　確診住院理賠認定從寬！

▲金管會今日回應消基會質疑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新光人壽、中國人壽挺保戶，確診住院理賠認定從寬。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

近日壽險業者紛紛因應新冠肺炎（COVID-19）依舊嚴峻，放寬理賠認定，新光人壽、中國人壽也宣布，保戶一旦確診，但因醫療機構無病房可供住院治療而到集中檢疫所或防疫旅館，均視為住院。

新光人壽表示，因應疫情嚴峻，提供各項理賠融通因應措施，其一，保戶確診罹患，提供額外理賠保障服務，包含健康險將不主張除外責任，依保障內容給付；若治療需求住進負壓隔離病房，有加護病房保障者，比照加護病房給付；無加護病房保障者，依原給付條件加倍給付。

其二，經確診新冠肺炎（若僅快篩結果為陽性，需經PCR篩檢結果確診），因醫療機構無病房可供住院治療而至集中檢疫所，含專責防疫旅館中治療，但不包括居家隔離或居家檢疫，只要檢附政府機關或醫療機構開立的確診證明、集中檢疫所含專責防疫旅館的入住證明，均視為一般住院治療，予以從寬給付。

最後，疫情警戒升級達第三級（含）以上時，若保戶依其病況及療程，如癌症化療等，原應住院接受治療，但就診醫院因疫情致醫療量能不足，而經醫囑註明因醫院滿載導致無法入院而改採醫院門診治療，本公司將視同符合保單條款住院的約定，可依條款給付相關的保險金，落實公平待客原則，關懷保戶的理賠服務。

理賠申請方式可至新光人壽官網使用線上理賠申請服務，註冊、登入官網會員專區>理賠專區>理賠申請服務；另本公司自今（2021）年05月21日起提供「線上快速通關理賠EXPRESS」措施，使用線上理賠申請得將理賠申請文件拍照/掃描以e-mail的方式寄至指定電子信箱，經初審符合條件的申請案件，立即進行審核，最快於1個工作日內核賠，也可於新光人壽官網下載理賠申請

國內醫療量能吃緊，為保障保戶權益，中國人壽也2度宣布實施理賠新措施，防疫警戒三級以上期間，若保戶依其病況及療程，原應住院接受治療， 經醫囑註明因醫院滿載、無法入院而需改採醫院門診治療時，則視同符合保單條款住院的約定，可依條款給付相關的保險金。

中國人壽表示，因應疫情快速變化，已針對新冠肺炎確診者，訂定理賠新處理原則，包括「法定傳染病不視為除外責任」、「入住負壓隔離病房比照加護病房辦理」、「氣管內插管處 置比照氣切手術給付」、「入住集中檢疫所或防疫旅館視為住院」，讓確診保戶均可依投保險種 規定，獲得理賠保障。

此外，若保戶住院治療且符合相關規範，即可申請最高10日，上限新台幣6萬元之住院預付金，並啟動身故件、醫療件的快速理賠。 現階段民眾若有理賠申請等需求，都可藉由線上方式完成，像是中國人壽配合壽險公會 所建置的「線上理賠」，以一站式「單一申請、文件互通」方式，讓保戶享更便捷的保險服務。

中壽也與北市聯合醫院、萬芳醫院、新光醫院、國泰醫院合作「保險理賠醫起通」，保戶 只需透過線上申請理賠並授權，此平台即會自動將診斷證明等醫療文件提供保險公司。至於 依法須隔離或不方便出門的保戶，也開放以傳真或 e-mail 方式先提出理賠申請，待疫情減緩 時繳回正本文件；像是需要辦理保單借款、通訊方式變更、投資型資產配置、部分提領等常見交易項目，以及過去採郵寄方式辦理的表單下載、常見問題回覆、諮詢管道以及留言板等，中壽也結合「中壽 e 秘書」，全數整合在企網防疫服務專區，不僅24小時不打烊，保戶更可不需出門，減少與人群、業務員接觸的機會。

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