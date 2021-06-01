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網友最愛6大人氣居家運動　宅在家沒器材也能徒手動滋動

▲▼濃茶,兒茶素,血脂,肥胖,運動,瑜珈,伸展。（圖／pixabay）

▲疫情無法出門，也無法在外運動，網友紛紛解鎖沒器材也能徒手的居家運動。

記者洪菱鞠／台北報導

許多運動場所及健身房因疫情紛紛暫停營業，民眾也為了防疫整天待在家中，無法外出運動，悶得發慌，不少人想辦法在家裡動起來，僅管空間有限，但有6大居家運動在網路上討論熱烈，成為疫情期間的熱門運動項目。

疫情掀起居家運動風潮，但有哪些項目適合在家裡做的，Social Lab社群實驗室透過OpView社群口碑資料庫，追蹤最近3個月內「居家運動」話題的網路聲量表現，結果發現，在眾多居家運動項目中，有氧運動就包辦了前3名，分別是「瑜珈」、「跑步」和「跳舞」。

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疫情期間，6大人氣居家運動（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

▲疫情期間受歡迎的6大人氣居家運動。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

其中，討論聲量最高、逾7千則數的「瑜珈」，是網友在疫情中最愛的運動種類，就算宅在家也要練，就有網友提到「瑜珈是疫情期間不錯的選擇」，「橋式」、「棒式」、「下犬式」等各種瑜珈招式因動作基本簡單，適合初學者，成為常被共同提及的詞彙。另外，也有人表示會透過視訊方式，在家和教練遠端訓練瑜珈。

不需技巧、人人都能上手的「跑步」位居第二，許多網友表示會在家原地跑，或使用跑步機。第三名則是「跳舞」，近來很夯的瘦身舞蹈Zumba，也成為民眾居家運動的心頭好，直喊「在家也要跳Zumba飆汗」。其他上榜的4～6名依序是重訓、跳繩、飛輪。

疫情期間，6大人氣居家運動（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

▲「健身環」熱度再起。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

在家除了徒手運動，利用運動器材在家動一動的也不少，最受歡迎的「健身環」，以2千多則網路聲量大勝其他項運動器材，被認為是在家防疫的好朋友。其次是呼應居家運動第二名的「跑步機」，網友表示家裡有台跑步機，才能在疫情期間達到走動的效果。第三名「啞鈴」因價格較便宜和不佔空間，又可達到能在家重訓健身的效果，深獲喜愛。

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