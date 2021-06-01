雙北區域醫院6／1起防疫物資由中央撥補！陳宗彥：2倍安全存量

記者彭懷玉／台北報導

本土疫情直燒，尤以雙北醫療資源最為緊繃，對此，今（1日）中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，即日起，雙北市區域醫院以上的醫療院所將由中央直接撥防疫物資至雙北，部分提供兩倍安全存量，請各家醫院注意院所存量。

▲中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

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陳宗彥表示，中央流行疫情指揮中心今天上午與各縣市開完全國防疫會議後，確認從今天起，雙北市會配發兩倍的安全存量，請地方政府關注醫療院所防疫人員防疫物資使用狀況，以符合相關指引規定。特別提醒，防疫物資包含外科口罩、N95口罩、隔離衣、防護衣等物品，若是儲存的地方容易淹水，要注意保存避免受潮。

▲雙北地區防疫量能吃緊，即日起，直接由中央撥防疫物資到區域醫院以上的醫療院所，並調高到兩倍安全存量。（圖／記者李毓康攝）

陳宗彥說明，因應這段時間醫療院所所需，本來有個安全存量值，現在也請各地方政府將安全存量值可提高，防疫物資的部分，指揮中心都是依照地方申請的數量全數撥交。其中，雙北地區防疫量能吃緊，從即日起，直接由中央撥防疫物資到區域醫院以上的醫療院所，另外，雙北地區醫療院所安全存量會調高到兩倍安全存量。

▲▼雙北市區域醫院以上的醫療院所，即日起防疫物資將由中央撥補；外科口罩、N95口罩、隔離衣、防護衣5月3日至5月27日的撥補量。（圖／指揮中心提供）

陳宗彥提醒，撥付防疫物資時，所有縣市政府也務必要注意醫療院所存量使用狀況，地方只要發現低於安全存量，需要撥付的話，請立即跟指揮中心反映。