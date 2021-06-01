柯文哲盼小規模普篩　「快篩特攻隊1號」前進剝皮寮找傳染源





▲黃珊珊。（資料圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

面對新冠肺炎疫情延燒，台北市政府早在5月14日於疫情熱區萬華設立快篩站，至今已驗出超過1000例的快篩陽性者。對於台北市長柯文哲指示啟動機動快篩站做熱點巡迴，副市長黃珊珊1日表示，已成立快篩機動部隊「剝皮寮快篩特攻隊1號」，希望能做到居民小規模普篩。

黃珊珊表示，5月31日與柯文哲開會時，發現從5月14日開始算，到現在只過了17天，「天啊！我覺得過了好幾個月，市長也說像打了一場世界大戰。」這幾天中央希望地方廣設快篩站，還給予優厚補助款，但是從台北市的經驗看來，快篩是要到最敏感的熱區做才有意義。

黃珊珊透過臉書發文也指出，萬華4個快篩站之前每天約有1200位，但到現在每天約不到600位，主要可能是因為大部分風險高的人都來快篩過，且陽性已經超過1000例，也有很多里民因為距離遙遠又不願坐大眾運輸工具來快篩站，所以到快篩站的意願不高，更有人說因為太多快篩陽性的人，不想跟他們一起排隊，種種原因讓固定的快篩站花費大量人力物力，但效果越來越遞減。

「所以從另一個角度思考，那我們到你家附近去吧！」黃珊珊說，1日起成立快篩機動隊，由聯合醫院領軍，她取了響亮的名字叫「剝皮寮快篩特攻隊1號」，之後還會有2號、3號，目的是到最需要快篩的熱區，「希望能做到居民小規模普篩，找到傳染源，斷絕傳染鏈。」

黃珊珊指出，希望有症狀的朋友都可以來快篩，大膽假設自己有可能染疫，早點知道才可以保護自己與家人。很多快篩陽性或染疫的人很自責，怕自己拖累長官和同事，「可見台灣人有多麼善良，他們都是我們的同胞，我看到很多來快篩的朋友都把行李帶好了，顯然是做好心裡準備把自己關起來，他們為了保護家人與同事，真的是非常偉大的情操。」

▲北市府日前公布快篩流程。（合成圖／資料照）

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