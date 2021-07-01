騎士玩命鑽車縫遭「貨車、石墩夾殺」險成肉餅　網嚇壞：哪來的勇氣

記者陳豐德／新北報導

梁靜茹借妳的勇氣？一名吳姓女騎士日前行經新北市連接板橋與新莊「新海橋」，見單線車道被一輛大貨車佔據，女騎士竟突發奇想試圖從貨車右側的超窄縫隙間超車，下一秒貨車靠右，女騎士無處可閃，撞擊到貨車後又再撞到橋旁水泥石墩倒地；畫面一曝光也引發熱議，有人質疑貨車是故意的，但多數民眾都直指是女騎士自己不要命。

▲女騎士行經新海橋想從車縫超車反遭夾殺噴飛。（圖／翻攝自爆廢公社）



據了解，6月24日上午9時許39歲的吳姓女騎士行經新海橋，往新莊方向騎乘途中試圖超車，疑因貨車突然靠右，致其撞擊新海橋旁水泥石墩摔車，造成她手部及背部擦挫傷，經送往衛生福利部臺北醫院診治，所幸無生命危險，警方後續也通知57歲鄭姓貨車駕駛到案釐清事發經過及責任歸屬。

事發過程的監視影像30日被網友傳上「爆廢公社二館」，標題名為「哪來的勇氣？？？」當時橋上為直線單向車道，吳女原本緊跟在大貨車後方，卻越騎越偏，打算從右側窄縫超車，不料大貨車卻突然右靠，吳女緊急剎車後撞上仍撞上大貨車，瞬間噴飛倒地，好險沒有被捲入車底或飛到橋下，畫面讓網友看了捏把冷汗。

畫面曝光後網友表示「雖然機車很有勇氣，但感覺大貨車有故意」、「誇張⋯想死也不用這樣吧！」、「這女的能活到現在真奇蹟」、「換個角度想，這台貨車往右靠一下或許救了她一命，如果她是鑽到貨車旁邊才倒下去，她應該爆頭了」、「這種硬要的一堆，沒撞一次不會學到教訓」、「先不管騎士是不是太衝 重點是貨車司機肇逃吧！撞到車不停？」、「我沒記錯，這條路上有立牌，請機車不要與汽車並排行駛」、「這種騎法！是早晚的問題而已」。

▼吳女倒地後好險沒被捲入車底。（圖／翻攝自爆廢公社）



▼警方獲報到場處理車禍狀況。（圖／記者陳豐德翻攝）



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