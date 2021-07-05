中午打籃球太吵！夫妻檔VS.父子檔　4人掛彩3人被起訴

▲新北劉姓男子與盧姓友人正中午打籃球，引起鄰居夫妻不滿，兩方起爭執大打出手。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北汐止區劉姓男子與盧姓球友中午時段打籃球，因打球引起噪音導致鄰居夫妻不滿，雙方因而引發爭執。劉姓男子遭男鄰居推打胸口1下，父親見狀加入毆打戰局，4人扭打成一團，導致兩敗俱傷。事後各自都提告傷害，男鄰居更指控劉男掐他脖恐嚇「宰了你」。士林地檢署日前偵結後，依傷害罪將劉姓父子及男鄰居提起公訴。

今年1月24日12時許，劉男在汐止區某廣場前與盧姓友人打籃球，打球過程引起聲音，導致鄰居A女、B男夫妻不滿，雙方因而起衝突。B男基於傷害犯意，徒手推了劉男胸口1下，劉男父親一旁見狀上前阻止，與B男、A女發生拉扯。

拉扯過程中，4人雙雙倒地，劉男以手掐B男脖子，A女則手部則有多處瘀青、擦傷；B男頸部及右側橈骨閉鎖性骨折；劉男則受有右手背、左小腿等多處傷害，雙方事後都上警局報案。

鄰居A女偵查時稱，目睹劉男毆打自己丈夫及勒脖子，她想上前阻止卻遭劉男抓傷手部，夫妻又遭劉男推倒。劉姓父親表示，他先看見兒子遭B男毆打胸口，才因而發生扭打、倒地；鄰居B男則稱，自己遭腳踢及掐脖恫嚇「宰你了」。

盧姓友人出庭時表示，他有看見4人互相拉扯且扭打。對此檢察官根據，盧男證詞、醫院診斷證明書及現場監視器畫面，認B男先徒手推打劉男胸口，4人爆發衝突大打出手且跌倒在地，依傷害罪將劉姓父子及B男提起公訴。

至於B男另外指控劉姓父子涉嫌殺人未遂，檢察官認並無殺人或重傷犯意，應斟酌事發經過，審酌B男頸部僅受輕微破皮，雙方又為鄰居關係，僅因噪音問題發生爭執，根據現場光碟可見雙方只有互相拉扯，應無致B男於死動機，僅是一時逞忿之舉，故不起訴。

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