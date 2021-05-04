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社會 社會焦點 保障人權

案發現場／粉紅行李箱藏女屍害2命　警喊「帶妳早點回家」遺骸乍現

▲▼畫面曝光！港女最後身影拉著粉紅行李箱　卻成「裝屍箱」（圖／記者楊佩琪翻攝）

▲港女潘曉穎在夜市新買的粉紅色行李箱，卻成男友陳同佳棄屍用的工具（圖／資料照）

記者陳豐德／綜合報導

2018年港女潘曉穎來台10天慶祝情人節，最後一晚在旅店慘遭男友陳同佳殺害，塞進粉紅色行李箱內拖至淡水竹圍棄屍；一個月後潘父跨海尋女，調閱到關鍵監視器才揭發這起駭人聽聞的命案，後續陳同佳的司法送審問題也成了「反送中」運動導火線。承辦警官在真實犯罪Podcast《我在案發現場》揭露，大批員警在竹圍自行車道尋找潘女遺體時，一名小隊長向著周圍大喊「潘曉穎我們來帶妳早點回家，請妳趕快出現」，語畢隨即發現遺體就被棄置在樹叢下，下半身皆已腐爛為白骨。

 ▲邊看邊聽Podcast《我在案發現場》員警透露偵辦港女箱屍案秘辛。

「我是他第一個，也是最後一個女朋友！」21歲潘曉穎臉書上放滿跟20歲男友陳同佳的甜蜜合照，2018年2月8日小倆口安排來台自由行，從高雄一路玩到台北。17號凌晨1點潘女傳訊給家人說「我會搭17號晚間的飛機回到香港」，但家人追問班次及時刻卻沒有下文，潘爸爸苦等許久，原本還以為女兒被綁架，但卻沒有接到勒贖的電話。

陳同佳獨自返回香港，潘父詢問女兒下落，陳卻推託倆人來台遊玩期間發生口角衝突，接著就不知女友下落。父母怎樣也聯繫不上女兒，經過三週杳無音訊，跨海來台向警方尋求協助，3月11日入住女兒最後一晚在台北市大同區的旅店，試圖向旅店老闆調閱相關監視影像，起初卻得到「覆蓋時間已過」絕望般的答案。

旅店老闆表示，當時並沒有察覺事有異樣，建議潘父向警方報案，直到看到父親落寞神情很是不捨，便在獨自值班時再次確認保存期限，發覺2月16、17日的資料尚存，隨即通報派出所來店內複製關鍵影像檔。畫面中，潘女最後出現的時間為17日0時26分，情侶倆逛完夜市拖著新購買的粉紅色行李箱回旅店，隔天只見陳同佳推著粉紅色行李箱退房，唯獨不見潘女身影；且警方發現行李箱相當沉重，陳同佳遇到坡坎時得雙手費力才能提起，讓人看得毛骨悚然。

▼陳同佳步出旅店提著相當沉重的箱屍。（圖／資料照）

▲▼畫面曝光！港女最後身影拉著粉紅行李箱　卻成「裝屍箱」（圖／記者楊佩琪翻攝）

警方擴大調閱監視影像，發現陳同佳搭乘捷運到淡水竹圍捷運站下車，警方漏夜展開行動；此時透過刑事局的窗口得知，港警同一天因陳同佳盜領潘女存款遭傳喚到案，在訊問下陳坦承殺害女友，港警調出Google地圖要陳同佳指出棄屍地點，這才讓台灣警方順利重回現場起出潘女已成白骨的屍首，經檢驗確認潘女生前懷有3至4個月大的胎兒。

根據陳同佳自白內容，他與潘曉穎是2017年8月開始交往，同年12月上旬潘曉穎已經懷孕大約5週，2人來台遊玩最後一天返回飯店後發生爭吵，潘女告訴他自己已有身孕，腹中胎兒是屬於前男友的，並給他看了一段潘女與其他男子的性行為過程；陳同佳說當時相當不安及氣憤，爭吵過程中將女友頭撞到牆上，接著用雙手從身後將她勒至斷氣為止。陳同佳因盜領及侵占女友財物，被依照4項洗黑錢罪判刑29個月，2019年10月23日刑滿釋放，卻因港台沒有司法互助協定，至今仍無法接受司法審判。

▼陳同佳刑滿在管浩鳴牧師陪同下出獄。（圖／路透）

▲▼陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

潘母對此痛心疾首，還曾寫了一封給香港特區政府保安局局長的公開信，內容直指「陳同佳出獄之後一直住在警方的安全屋，這點令我及很多香港人至今都很不明白」，以及提到「換成陳同佳所殺、更被棄屍荒野而最後更變成一堆血漿及白骨的是你的兒子，你這位曾被兒子提名而且又奪得最好爸爸獎的父親，一定會比我更心裂，要陳同佳『滾』往台灣投案」。

協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴表示，目前陳同佳仍住在受到保護的「安全屋」，管牧師還宣稱，他以為最難的是勸說陳同佳來台灣接受制裁，但沒想到是台灣不願意給陳同佳簽證。台灣陸委會則重申，案件涉及台港雙方管轄權及相關公權力行使，須由台港雙方政府談好相關事宜，才有陳嫌來台入境投案問題。

承辦港女箱屍命案的警官辜欽祥在Podcast《我在案發現場》中提到，潘爸爸來台報案時相當冷靜，好像預見到女兒已然遇害；而就在大批警力準備前往竹圍一帶尋找棄屍時，一位同事突然提及前幾天與妻小前往竹圍一帶騎腳踏車時，恰巧有發現一個粉紅色的行李箱……

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我在案發現場

▼潘姓港女母親（藍色包包）招魂後低調離開現場。（圖／資料照）

▲▼潘姓港女母親（藍色包包）招魂後低開離開現場。（圖／記者陳豐德翻攝）

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