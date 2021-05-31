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桃機貨運量去年名列「全球第四繁忙」　每日超過萬人進出站區

▲▼桃機,桃機貨運,航空貨運集散站,。（圖／桃機提供）

▲貨運站強化碼頭作業區消清消工作。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

2020年桃園機場國際航空貨運量達234.2萬公噸，名列全球第4繁忙，平均每日進出航空貨運站區的人數超過1萬人次、各式車輛也有數千車次。桃機表示，為防堵病毒跨境傳播，貨運站區每日針對人員、車輛全面清消，嚴守國門防疫不僅限於旅客航廈，更包括貨運場站及自由貿易港區。

▲▼桃機,桃機貨運,航空貨運集散站,。（圖／桃機提供）

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▲倉庫區公共機具空間也是清消重點。（圖／桃機提供）

桃機物業開發處處長陳慶隆指出，桃園機場國際航空貨運集散站內有長榮儲運、華儲、永儲等業者進駐處理進、出、轉口貨運，站區內還有聯邦快遞（FedEX）、優比速（UPS）、洋基通運（DHL）等國際快遞物流公司及貨運地勤服務業者，再加上遠雄自貿港區，每日上萬名工作人員進出相當繁忙，是機場深度清消的重點區域。

機場公司也特別劃定責任區加強管理，每天專人巡查，督導業者執行設施消毒、實聯制登記、員工個人健康管理等防疫措施，確認落實清消作為。

▲▼桃機,桃機貨運,航空貨運集散站,。（圖／桃機提供）

▲業者落實實聯簡訊登錄以確實控管人員出入情況。（圖／桃機提供）

為防堵疫情，桃園機場貨運站區及自由貿易港區各業者嚴格落實人車門禁管控及實聯制簡訊登錄，所有人員、車輛進入貨運站前，均需實聯登錄，並量測體溫、全區配戴口罩。

另報關承攬人員進出倉門管制區，及業者進出倉儲管制區，均須佩戴相關證件，實聯紀錄核對身分，並再次量測體溫及以酒精消毒。

▲▼桃機,桃機貨運,航空貨運集散站,。（圖／桃機提供）

▲機場公司物業開發處每日專人至貨運站巡查站內各業者防疫清消工作。（圖／桃機提供）

桃機強調，為杜絕病毒在機場園區傳播，比照旅客航廈相同嚴謹標凖進行，貨運站區各業者均積極配合執行人員防疫管控及強化環境清消頻率，並於每日執行消毒作業時製成紀錄，機場公司人員也會前往巡查，確保落實防疫措施，杜絕病毒在航空貨運站傳播機會。

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