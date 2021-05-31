「我們還能撐多久？」　柯文哲：再拖3個月「餓死會比病死多」

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎持續延燒，中央流行疫情指揮中心31日公布，新增274例本土病例，以及73例校正回歸，其中新北市171例最多，其次為北市122例。台北市長柯文哲表示，目前疫情算可以壓制住，但問題是台灣還能撐多久？若再撐3個月，「我認為餓死的會比病死多。」

台北市政府31日下午舉辦防疫記者會，由柯文哲、黃珊珊親自出席，針對市場人流管制、「一人確診全家篩檢」措施、指揮中心簽訂國產疫苗等相關問題做出回應。

關於疫情狀況，柯文哲表示，目前疫情算可以壓制住，但他覺得壓住的代價很大，若一放開就會飆上去，「問題是我們這樣能維持多久？坦白講現在餐廳、夜市等藝文活動全停，這樣我們還可以撐多久？如果再撐3個月，我認為餓死的會比病死的還多，這要開始思考怎麼處理。」

至於有沒有可能到第四級警戒？柯文哲表示，停課、停班到停工，到四級封城的代價太大，對社會衝擊也大，現階段不會做四級封城，只要大家按照指示做事，目前沒封城危險，但要大家合作才不封城，辦大型活動的話絕對死灰復燃。

指揮中心31日公布，新增274例本土病例，為129例男性、145例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於4月29日至5月30日。另校正回歸個案73例中，為36例男性、37例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月14日至5月29日。

指揮中心指出，綜上所有本土個案共347例，以新北市171例最多，其次為台北市122例，桃園市27例，彰化縣10例，台中市5例，基隆市及苗栗縣各3例，新竹市2例，花蓮縣、澎湖縣、高雄市及新竹縣各1例。其中293例有雙北活動史，其餘縣市54例中2例有萬華活動史，46例已知感染源，6例關聯不明。

▼柯文哲召開防疫記者會。（資料圖／台北市政府提供）