阻日本供台疫苗？　大陸國台辦否認

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

日前日本政府傳出，願轉讓部份AZ疫苗給台灣，卻遭陸方抨擊不會得逞，以致陸委會發出聲明，稱陸方「意圖阻礙第三方對台灣的可能協助，這種行為令人齒冷。」對此，大陸國台辦31日晚間回應否認，還強調大陸支持上海、江蘇、福建等有關民間機構，向台灣捐贈疫苗。

據了解，由於近日台灣本土疫情嚴峻，日本傳出願提供阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）新冠病毒疫苗到台灣，日本行政革新相河野太郎還說，東北大地震時，受到台灣幫助，這是互相幫忙。

▲AZ疫苗。（圖／路透）

對此，大陸外交部發言人趙立堅指稱，台灣藉由疫苗謀獨，不會得逞。而後，陸委會發文抨擊，中共在台灣疫情嚴峻、政府與全民全力防疫之際，在攸關生命及健康安全的疫苗議題上，不斷進行政治操作，甚至意圖阻礙第三方對台灣的可能協助，這種行為令人齒冷，也讓台灣人民看清對岸的真面目。

面對陸委會的指控和解讀，大陸國台辦發言人朱鳳蓮31日傍晚回應否認，還說台灣一些政黨、團體、人士和一些縣市，多次呼籲民進黨盡快拆除大陸疫苗輸台的政治障礙。

朱鳳蓮接著表示，我們（中國大陸）高度重視，願盡最大努力幫助廣大台灣同胞應對疫情，包括迅速做出安排向台灣同胞提供大陸疫苗，支持上海、江蘇、福建有關民間機構向台灣同胞捐贈大陸疫苗等，「讓廣大台灣同胞盡快有大陸疫苗可用。」

她說，民進黨的作法，是「在防疫的緊要關頭，任由政治心魔作祟」，試圖通過甩鍋抹黑大陸轉移視線、模糊焦點。朱鳳蓮還說，民進黨要盡快去除政治心魔，停止殘害台灣民眾的生命健康。

惟陸委會指出，中共在國際間持續孤立中華民國台灣已是不爭事實；不但在疫情蔓延時刻，持續阻擋我參與WHA，其外交部所謂台灣獲得陸方疫苗管道暢通，已自己證明介入阻撓我方與BNT德國原廠採購疫苗的事實，從而限制台灣僅能接受其提供之疫苗。陸委會說，生命至關重大，呼籲對岸自重、停止在疫苗議題上附加政治目的。

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