國產疫苗惹議　沈富雄譏「蔡英文們」捅了大馬蜂窩

▲蔡英文、陳時中。（資料照／記者湯興漢攝）



記者黃巈禾／台北報導

前立委沈富雄31日在臉書表示，蔡英文們捅了一個大馬蜂窩，總統蔡英文和指揮官陳時中一唱一和，狼狽為國，在疫苗的統籌與採購上，耍了不少匪夷所思的手腳，現在終於真象大白，原來有一個非常光明正大，聞之令人肅然起敬的偉大目標，扶植國家疫苗產業，但從構思、籌劃到執行的過程中，豬隊友們共同捅下一個特大號的大馬蜂窩，後果將難以收拾。

沈富雄提出7點，一、政府本應編列特別預算成立扶植基金，而不能以購買疫苗為注入資金的手段；二、受扶植的公司不能是上市、上櫃、興櫃公司，尤其不可以是惡名昭彰的母公司（基亞）所衍生的子公司；三、不可以用「政府出資、人民出生命、持股股民受惠」的方式運作，這傷了千萬台灣股民的心。

第四，沈富雄認為，即使為了讓國產疫苗順利卡位，以免錯失施打良機，政府仍應避免有下列行為：1、將國產疫苗定量（高端、聯亞各500萬劑）提早列入統籌施打計劃；2、在第二期實驗完成之前簽約；3、蔡英文和前副總統陳建仁為它造勢。

沈富雄再指，五、疫苗是攸關生命的千秋大業，不可為了爭一時，而省略必要步驟，蔡英文巡視該公司時應明確宣示，一切按部就班，切勿操之過急，這波趕不上，下波再來，因為這個病勢將與這個國家共存；六、國產疫苗應與其他已獲國際認證的品牌疫苗一視同仁；七、「中央統籌、政府簽約」的疫苗政策，本來不會有人質疑，但當政府顯然失職時，不可以因為心中有「高端」，而藉端將民間善意捐贈的疫苗拒之於千里之外。

沈富雄說，台灣人民是天生的股民，其核心價值是「生命誠可貴，股票價更高」，蔡英文及陳時中有關疫苗的所作所為犯了台灣人民的大忌，為了宣洩這股鳥氣，跨越藍綠的不滿聲浪將舖天蓋地而來。