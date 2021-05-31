國產疫苗「二期沒完成」就簽約！　她痛批：全世界9成國家誰像台灣

▲昨（30日）許多先前尚未施打疫苗的醫護人員，前往南港成德區市民活動中心接種。（圖／記者李毓康攝／下同）

記者邱晟軒／綜合報導

高端疫苗昨（30日）宣布，與衛福部疾管署完成新冠肺炎疫苗採購合約簽署，指揮中心發言人莊人祥也證實，疾管署已針對兩家國產疫苗廠完成500萬採購簽約，以及500萬的開口合約，預計採購2000萬劑。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，天下太平的時候，可以扶植本國產業；火燒眉頭的時候，當然要先救命保命，日本、韓國、法國、義大利等「全世界的九成國家，有誰像我們，一定要等到所謂國產疫苗嗎？甚至不惜刻意黑化國際疫苗。」

游淑慧在臉書上批評，「憑什麼要讓全台灣等，等那兩支只做了二期臨床的國產疫苗呢？天下太平的時候，可以扶植本國產業；火燒眉頭的時候，當然要先救命保命，日本、韓國、法國、義大利等全世界的九成國家，有誰像我們，一定要等到所謂國產疫苗嗎？甚至不惜刻意黑化國際疫苗。」

對於郭台銘願以民間人士身份促成500萬BNT疫苗來台，游淑慧認為，「現在是個好機會，除了能解決衛福部不想和陸資代理商打交道的問題，而當衛福部拿到500萬劑BNT疫苗後，在開打後，陳時中部長又變回神，相信民調會噗噗上升，更重要的是，台灣的疫苗選擇將會安全、足夠且多元，讓民眾早日擺脫恐懼、回歸正常，全民和衛福部都受益。」

「台灣拖不起，民進黨賭不起」游淑慧呼籲中央，「放手讓郭董去試，執政黨要知道，全民如果一直活在恐懼中的壓力，將會全數轉為憤怒，反撲執政者。」