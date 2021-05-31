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一家5口4確診1死！他淚訴「病逝父案號」要不到：每天看CDC記者會猜

▲▼衛生福利部立台北醫院於昨天傳出露天病床後，今天於戶外拉起帆布擋雨，讓病人可以擋雨並快篩。（圖／記者姜國輝攝）

▲國內這波疫情以來，已經有超過7千例本土病例，112人死亡。（示意圖非當事人／記者姜國輝攝）

記者邱晟軒／綜合報導

國內本土疫情持續嚴峻，雙北醫療量能嚴重不足，甚至傳出有醫院在馬路上治療的情況。對此，有一名網友今（31日）在批踢踢上發文表示，自己一家5口4人確診1死的14天心路歷程，且中間打了上百通電話向1922、1999、疾管署專線求助，但卻無法得到正確指引。更誇張的是，一直到現在，網友無從得知確診病逝父親的案號，只能每天從CDC公布的死亡名單中去猜測，「希望我家的狀況，能讓你們有所警惕！」

有一名網友今在批踢踢八卦板上表示，父親因為年紀大，兩腿已經換上了人工膝關節，所以長期以來，除了慢性病去回診會以老人卡搭固定計程車外，平時都沒有外出，母親除了因為親戚有個孤老的必須定時探訪醫院外，也沒有其他的路徑，而自己跟妻子除了固定上下班外，也鮮少外出，至於一歲半的兒子從疫情爆發後也足不出戶。

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原PO表示，父親突然在5月18日開始有感冒症狀，19日起無法接受甜食，20號開始發燒，四肢疲弱，一家人開始打1999和平時配合的大醫院詢問可否看急診，卻只得到一個「只收重症病患」的回應。

5月22日，父親病情忽然急速惡化，發燒更嚴重，意識迷茫，緊急送往醫院，過沒多久，收到醫院來電，表示父親狀況已經不佳，血氧已經降至60多，可能隨時要準備文件簽署，「這時我做了一個錯誤的決定，我怕媽媽不舒服，而且我慌亂了，醫生也因為判斷說我跟媽媽都是親密接觸者，只要有一個採檢就行，因此只有我去做篩檢。」

▲臺北醫院篩檢站民眾排隊▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲國內疫情持續嚴峻。（示意圖非當事人／記者姜國輝攝）

5月23日，由於一家人被臨時被告知確診，不敢外出，所有該通知的鄰居、親戚之類的都通知，媽媽那一邊也因為我那時沒能阻止他，所以讓她那邊葬儀社、醫院、親戚為數不少的人被自我匡列，晚上10點多的時候醫生忽然通知我說，爸爸的血氧已掉到更低的數字，拉不回來，他最後用對講機按擴音，然後用手機讓媽媽和爸爸說最後幾句話。

5月24日，母親開始發高燒，打了上百通電話1922、1999疾管署，想得到檯面上的電話我都打過了，但沒人理我們，一直到某個單位直接對我講「你要出門我們沒法控制你」，我疑惑的回他，「你的意思是我可以開車載媽媽去看醫院嗎？」沒想到對方竟回，「我沒教你這麼做，你不要釣我。」歷經了6個小時，媽媽也確診了，在這6個小時我只看到進進出出病患大多都是老人家，救護車下來的都是重症病患，也根本收治不了，甚至連輪椅都不夠只能讓不良於行的病患坐在椅子上等待。

原PO說，之後的幾天，包括兒子也確診了，而自己雖然快篩四次陰性，不過也出現相關症狀，且並不輕微，醫生也告知自己確實有肺炎。對於一家人陸續確診，卻無法即時得到幫助，原PO無助表示，「已經打了不知道多少通電話，我非常的無助，我知道基層都忙翻了，可是我們家真的已經沒有任何本錢，再因為延誤或是有機會的情況下浪費任何一滴點原本可能可以提早治療的時間。」

▲網友自曝一家5口4確診1死亡的心路歷程。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

▲原PO四次快篩陰性，但醫師告知他確實有肺炎。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

原PO也認為，「1922、1999、疾管署、衛生局基本上都單幹，資料整合不到位，而且各有各的說法以及一套SOP，當然，上禮拜是最兵荒馬亂時期，我能諒解我能體諒，只是我們家這樣我當下沒有任何幫助感，我非常的無助。」

對於疫苗問題，原PO表示，我可以很明白的講，我爸爸很怕死，他早就問過他配合的醫生診所可不可以打疫苗，但醫生跟他講他年紀大，等過一陣子數據比較多了再打會比較安全，「側翼的垃圾們，你們自己都可以滾動式調整，你們就不允許老百姓們滾動式調整？」原PO也痛批，政府去年守得好，去年的紅利加分沒讓他們為所欲為嗎？錯了就改，為什麼這點看不懂，「什麼叫做去年守得好你們不感激，今年你們就抱怨連連？」

最後他也喊話，「希望我家的狀況，能讓你們明白，台灣現在面臨到的情況不是你每天跟朋友討論吃夏慕尼還是馬辣外帶爽爽吃然後下午去好市多採買這麼開心。」

貼文一出後，立刻引起許多網友紛紛留言，「RIP 謝謝告知這個政府多可惡」、「中央不把疫苗拉進來打，早晚完蛋」、「你說出了我們焦慮疫苗的原因」、「政府準備了1年多，結果是這樣」、「看了好難過，好無助感覺」、「每個人都需要看看」。

對於許多網友質疑文章真實性並要編號，原PO表示，沒有人給我們編號，你們一直覺得會給，但我們也要了很多天了，只能說我們每天追蹤CDC公布的的死亡名單，一直到昨天才有一個很像是父親的，但也無法確定是不是他。

▼網友自曝一家5口4確診1死亡的心路歷程。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

▲網友自曝一家5口4確診1死亡的心路歷程。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

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