國產疫苗「二期沒完成」就下單　宅神批：每天幾十人死，長官袖手旁觀

▲朱學恒於今在臉書發文質疑「指揮中心到底是數學不好還是科學不好？」 （圖／翻攝自臉書／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

實習記者高琳景／綜合報導

國內疫苗陷入爭論。名嘴朱學恒今（31）日即發文質疑，還不確定是否有效的疫苗先花錢買讓他炒股，確定有效世界第一的疫苗現貨堅決刁難，連佛光會要送也不要，質疑「指揮中心到底是數學不好還是科學不好？」

衛福部疾管署於30日證實，已和高端、聯亞2家國產疫苗廠簽約，每家採購500萬劑（含開口合約），但因還沒進行三期試驗恐有安全疑慮引發熱議。中央流行疫情指揮中心則在30日深夜發布新聞稿指出，因目前國外疫苗供應時程難以確認，採購國產疫苗較能掌控供貨時程。

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▲圖為第一類醫護人員施打AZ疫苗。（圖／記者李毓康攝）

對此，朱學恒今（31）日在臉書發文表示，敵人都衝到眼前了，長官跟你說沒子彈沒關係，我們已經跟國內廠商下單了先等等；而國外廠商有現貨的子彈，我們要等你家補給官上簽呈一路蓋到旅長爸爸那邊才可以，直言「因為我們這樣拖延流程會比較慢，所以還是買國內廠商比較讚」。

朱學恒痛批，「你的同胞弟兄每天幾十個死在你身邊，長官袖手旁觀。」

網友更在底下留言，「我覺得奇怪，二期還沒解盲為什麼就花錢買了」、「捐贈疫苗只能政府對原廠，根本胡扯」、「國產疫苗的背後利益到底水有多深？為什麼政府不買國外已經國際認證有億人打過的疫苗？偏要去買還沒做好的，賭上全體國民健康的為開發出來的疫苗？」