疫苗早說好6月結案！鄉民挖出公文掀真相　網：你各位都三期試驗者

▲國產疫苗公文。（圖／翻攝自PTT）



記者黃可昀／綜合報導

近日國產疫苗議題沸沸揚揚，有網友從電子採購網挖出「110年度研發COVID-19疫苗計畫專案財務查核」採購案，發現今年1月完成疫苗研發第一階段，5月完成第二階段，預定「6月底前完成計畫結案」，也難怪政府不願正面回應三期問題，因為原本就預定6月要結案。

原PO在PTT貼出疫苗採購案公文並發現4項事實，第一是政府提供每家廠商最高5億補助，鼓勵國內廠商自行研發疫苗，但這筆金額和國外相比少了很多，最後研發出疫苗的高端補助4.7億、聯亞3.7億；第二是政府2020年10月已和國內廠商國光、高端以及聯亞簽研發合約，依現況來看國光似乎研發失敗。

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第三就是最令人匪夷所思的「研發進度」，1月完成疫苗研發第一階段，5月完成第二階段，緊接著6月就要結案，「從頭到尾都沒有人說二期是等於二階段喔，但是6月就要結案了，代表再怎麼樣也不可能到三期吧」；第四則是本計畫委託會計師事務所查帳，費用為50萬元，行情比想像中便宜。

▲公文提到國產疫苗僅有短期保護力與安全性證實。（圖／翻攝自PTT）



此外原PO還發現另一個「COVID-19疫苗取得緊急使用授權後，國人接種之免疫持續性與不良反應評估」的標案，內容說明取得緊急使用授權的疫苗，「僅有短期保護力與安全性實證」。原PO實在不解，既然政府都已經知道緊急授權有風險，「那為何不買通過三期的疫苗，還是要強推國產疫苗？」

最後原PO提醒，標案文件有載明，研究單位進行疫苗施打後的持續性及反應追蹤，必須先「取得受試者知情同意」，民眾施打疫苗前簽同意書要看清楚，以免自己成為研究對象還不知情。

網友驚訝回應，「難怪今天公布簽約，不然6月到廠商就違約要賠錢囉」、「又補助又直接給訂單，還不用三期，穩賺」、「原來早就知道不會有第三期」、「你真的知道太多了」、「水好深啊」、「你各位就是三期試驗者啊，還在吵什麼」、「擴大二期是三小啦，國際沒有這個名詞啦。」