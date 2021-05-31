醫院嗆不接種就開除！117醫護開告稱淪實驗白老鼠　專家舉1點反擊

▲美國休斯頓衛理公會醫院因強迫員工接種疫苗，而面臨告訴。（圖／翻攝自Houston Methodist Hospital官網）

記者葉睿涵／綜合報導

美國正積極推動疫苗接種計劃，以提高國內接種率。然而，德州最近一家醫院卻因此遭117名未接種疫苗員工控告，認為要求員工當「白老鼠」接種疫苗是違法的。

綜合福斯新聞和《華盛頓郵報》報導，美國德州休斯頓衛理公會醫院（Houston Methodist Hospital）要求員工，在6月7日的最後期限前接受疫苗，否則將面臨停職和解僱的處分。

訴狀指出，衛理公會醫院迫使其員工成為「疫苗白老鼠」，以此作為繼續僱傭的條件，並不合法，尤其目前的疫苗只是美國食品藥品監督管理局（FDA）在特別情況下，授權緊急使用，尚未完全得到批准使用的許可，因此院方此舉並不合理。

▲美國正積極推動疫苗接種。（圖／路透）

訴狀還援引了紐倫堡原則（Nuremberg principles）第6條的反人道罪，禁止強制在人體上進行醫學實驗，再次表明強迫員工接種仍處於實驗階段，且具有不安全性的疫苗，是違法的。

提起訴訟的律師伍德費（Jared Woodfill）稱，醫院試圖為員工接種疫苗，以提高盈利能力，但院方卻忽略了此舉將犧牲其員工的健康。不過，多數醫學專家反對律師將疫苗標記為「實驗性」的舉動。

耶魯大學免疫學家岩崎明子（Akiko Iwasaki）告訴《華盛頓郵報》，「這種說法實在荒謬。有成千上萬的人已接種經過第3期臨床試驗的疫苗，而且我們目前並未發現有任何安全問題。」

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