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聯合早報：台灣政府過度自信　藍綠「搶奪政治利益」凌駕於防疫

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣目前疫苗接種率僅1％。（圖／記者李毓康攝）

記者張方瑀／綜合報導

原本被國際稱讚為防疫模範生的台灣，近來卻爆發本土疫情，全國進入三級警戒至6月14日。新加坡《聯合早報》社論就指出，台灣防疫神話在短短數周破滅，原因在於疫苗接種率僅1％，中央政府未提早訂購海外疫苗，將希望都寄託在國產疫苗，「進口疫苗成了藍綠營口水仗的議題，搶奪政治利益凌駕於防疫工作之上。」

台灣2020年4月至12月連續8個月沒有本土確診，因此得到國際讚譽，多次被評論為防疫模範生，但就在今年5月初開始，卻接連爆出本土群聚病例，讓防疫神話在短短數周內破滅。《聯合早報》在31日的社論指出，這波疫情又快又猛，讓台灣政府措手不及，且重症率高達11％，死亡數恐持續攀升。

▲▼新北市立聯合醫院板橋院區急診室外設立快篩站,有民眾穿著便利雨衣前來篩檢,篩檢站 。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市立聯合醫院板橋院區外的快篩站。（圖／記者李毓康攝）

社論指出，台灣疫情持續蔓延的原因，可以歸咎在疫苗的接種率過低，政府沒有備好足夠疫苗數量，尤其先前疫情控制良好，讓政府判斷過於自信，「沒有在海外疫苗處於研發階段就預先訂購，待疫苗面世之後，也沒有積極洽購，只把希望寄託在自產疫苗上。」

結果台灣國產疫苗尚未完成，疫情就突然爆發，「進口疫苗成了藍綠營口水仗的議題，搶奪政治利益凌駕於防疫工作之上。」社論也提到，總統蔡英文和副總統賴清德至今尚未公開接種疫苗，推測是要等到國產疫苗問世，公開施打作為政治宣傳。

目前70萬劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗和15萬劑莫德納（Moderna）疫苗皆已運抵台灣，但對於2300多萬人口而言，依舊是杯水車薪；至於日本考慮在6月提供台灣AZ疫苗，目的也只是對中國起到政治抗衡作用。

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值,醫護人員,防護衣。（圖／記者李毓康攝）

▲數十萬劑新冠疫苗接連運抵台灣，但對2300萬多萬人口來說仍杯水車薪。（圖／記者李毓康攝）

社論表示，台灣抗疫的困境也成為美中台博弈的新舞台，民進黨政府不願和代理德國BioNTech（BNT）的上海復星購買疫苗，轉而向德國原廠購買，進展不順後，蔡英文也把採購BNT疫苗受阻的矛頭指向中國大陸，指因大陸介入而無法簽約。

台灣國內也因為疫苗的分配和採購炒得沸沸揚揚，「國民黨執政的地方縣市一再向中央施壓，要求開放讓地方自行向中國大陸進口疫苗，對民進黨形成壓力。在巨大的抗疫壓力下，中央政府與地方的摩擦屢見不鮮。」除此之外，民間自購疫苗也同樣因政策受阻。

社論最後提到，台灣先前應對疫情過於掉以輕心，現在正自嘗惡果，在此關鍵時刻，各方應該放下歧見和鬥爭，全面關注在大力提升檢測的量能與效率、實行輕重症的分流制度、建立各種預案等，「如果未來兩週仍無法將疫情控制下來，恐將無可避免必須進入全面封鎖階段。」

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