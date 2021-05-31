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全球疫苗接種率一次看！中美印排名前3　台灣僅1.6%人施打遠遠落後

▲▼亞東醫院開放AZ疫苗給400多位板橋、樹林等疫情熱區的基層院所醫師接種 。（圖／記者李毓康攝）

▲新冠疫情肆虐全球，疫苗是全人類與病毒戰鬥的核心解藥。（圖／記者李毓康攝）

記者葉睿涵／綜合報導

全球至今已打出超過18億劑新冠疫苗，中國和美國的接種率最高，分別打出了5.88億和2.91億劑疫苗，排名第三的印度也已接種約2.01億劑。台灣的疫苗接種人數在5月28日達37萬8277人，接種率約略1.6%，仍遠遠落後世界各地。《ETtoday新聞雲》整理出全球各地的疫苗接種率概括如下。

亞洲

台灣原是全球的防疫模範生。在本土疫情爆發前，台灣的接種意願相對低落，甚至出現AZ疫苗開打1個月後，只開封了10%的現象。直到疫情大爆發後，疫苗施打進度才急起直追。據衛福部資料顯示，台灣的疫苗接種人數在5月28日已達37萬8277人，接種率約略1.6%，相較於世界各地，疫苗接種率仍遠遠落後。

中國目前正積極推行疫苗接種計劃，投資銀行瑞銀（UBS）資料顯示，該國目前平均每日有0.64％的人口已接種疫苗，而中國國家衛健委也指出，截至2021年5月29日，中國各地已打出62097萬劑疫苗。

香港啟動新冠疫苗接種計劃已有3個月，但疫苗接種率至今仍不足20%。外媒分析，當地人民不願意接種疫苗的原因，與不信任政府、網路不實消息流傳，以及香港疫情相對緩和有關。

▲▼東京奧運。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本為了舉辦東京奧運，積極推動疫苗接種計劃。（圖／達志影像／美聯社）

日本政府為了順利在今夏舉辦東京奧運會，一直努力拼進度，希望趕在奧運開幕前，為多數老年人注射。然而，正在面臨第4波疫情的日本，疫苗接種率也十分低迷。路透社指出，在日本1.25億的國民中，只有4.4％的人至少接受過1劑疫苗注射，相較於其他富裕國家，接種進度是最慢的。

南韓目前使用最多的疫苗是AZ疫苗。據韓媒報導，當地5月的疫苗接種率一直穩定維持在7%左右，在南韓政府開放讓65至74歲的民眾接種疫苗後，接種人數更暴增2倍，讓南韓施打第一劑疫苗的人數有望超過500萬人。

印度是疫苗生產大國，卻同時也是目前全球疫情最嚴峻的國家。自該國爆發致命的第2波疫情後，政府便停止出口疫苗，並打出約2億1200萬劑疫苗。儘管該國的接種人數僅次於中國和美國，但疫苗普及率依舊不高，在全國13億5000萬人口中，只有約3%的人已接種2劑疫苗。

▲▼英國解封。（圖／路透）

▲英國在接種率提高、染疫率下降後，已逐漸開始解封計劃。（圖／路透）

歐洲

英國是全球最早打出第一劑疫苗的國家，該國目前已打出至少6000萬劑的疫苗。截至5月26日，已有57.8%的英國人民至少接種一劑疫苗，完成2劑接種的人數也佔了總人口的36%。

法國在5月中旬達成為境內2000萬人接種1劑新冠疫苗的目標，總統馬克宏宣布，這相當於大約30%的法國人口已接種至少1劑疫苗。當地衛生部也指出，該國已有超過880萬人已完成2劑的疫苗接種，政府希望在6月15日前，為3000萬人接種第1劑疫苗。

▲▼美國解封。（圖／路透）

▲美國疫情緩解，政府除了放寬大部分的防疫措施外，也不斷祭出新獎勵，鼓勵人們接種。（圖／路透）

美洲

美國是累計確診人數最高的國家，同時也是輝瑞、莫德納藥廠等疫苗研發先驅的所在地，川普政府在疫情初期就投入數十億美元協助藥廠研發疫苗。截至5月26日，全美已有1.29億人完全接種，占總人口的4成；至少接種1劑疫苗者也高達50.3%。

加拿大接種1劑疫苗的民眾已逾全國總人口的54.2%，接種率超越鄰國美國。截至5月27日，加拿大已打出超過2000萬劑的疫苗，4.8%人口已完全接種。

►全球疫情一次看！越南新加坡日增新高　英國想解封「確診又升8%」

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