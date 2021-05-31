「16家企業民間團體」要幫找疫苗！陳時中：還沒有1家正式提出申請

記者趙于婷／台北報導

台灣正面臨疫苗短缺問題，有許多企業和民間機構紛紛表態可協助爭取疫苗。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也透露，目前總共有4個單位去文食藥署，2單位行文疾管署，媒體報導還沒正式來文的有10個單位。總計目前有16單位表示可以協助，但陳時中直言，有來文的目前沒有人提出相關文件。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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中央流行疫情指揮中心日前表示「疫苗要由中央政府與原廠簽約採購並統籌分配執行」。但指揮官陳時中昨已表態「這兩天很多人反應，不管是企業也好，縣市政府也好，或一些民間組織積極尋找疫苗供應來源，我們表答我們的感謝，也歡迎啦！」

針對企業和民間團體協助爭取疫苗傳聞，陳時中今也透露，目前有個單位和相關單位聯繫，但有10個單位有透過媒體報導，但並沒有正式來文。

陳時中強調「基本上還是要說，最後還是要申請EUA，總是要讓大家知道貨源是不是符合要求，相關技術性資料都必須審查的，很樂於大家有興趣，也知道很困難，但知道大家各有不同管道，中央可以即時檢視，避免大家走冤枉路。」他也表示「要趕快把資料拿來啊！你要進東西總要有東西，趕快幫你看，有什麼疑慮才能及時解決問題。」