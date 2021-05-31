　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

亞洲輸了抗疫之戰！　專家曝「疫苗覆蓋率超低」主因：人們不著急

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣優先開放第一類醫護人員施打疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情在歐美各國逐漸緩和時，亞洲地區卻又開始升溫，尤其曾被視為防疫模範生的新加坡、越南和台灣，近來本土疫情不斷爆發。香港大學公衛學院教授高本恩表示，亞洲最大的困境就是疫苗的覆蓋率，不論是無法接種或是不願意接種，都會影響到疫情結束的時間。

香港大學公共衛生學院教授高本恩（Prof Ben Cowling）接受《彭博》專訪時表示，亞洲國家在阻斷感染鍊上做得很好，在初期採取嚴格措施讓確診數降低，但隨著時間的推進，人們都會對防疫措施感到厭煩，不再努力維持，「我一點也不驚訝病毒會開始入侵。」

高本恩提到，目前亞洲最大的挑戰就是疫苗覆蓋率，尤其到目前為止還有一些地區的供應量不足，甚至有些疫苗供應量足夠的地方，人們仍選擇不接種疫苗，「一旦疫苗的覆蓋率提高，就算確診數不會完全減少到零，也能讓醫院不再不堪負荷，因為有足夠的措施來保護弱勢群體。」

《彭博》提到，台灣算是相當進步的地方，近來爆發疫情的主因是接種率太低；高本恩則說，自滿是一個很大的問題，以香港來說，就算已經有足夠的疫苗，但人民對於疫苗仍沒有急迫感，根據統計，香港有20％的人不願接種，其餘80％扣除掉已接種的人，剩餘的都表示未來可能會施打，「並不是人們不想接種疫苗，是他們不著急。」

►全球疫苗接種率一次看！中美印排名前3　台灣僅1.6%人施打遠遠落後
►印度變種將再次突變！傳播速度已超越人類疫調　恐釀更大疫情風暴
►台灣靠防守成功抗疫！　美專家：下半場該「主動進攻」接種疫苗了

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

倩碧超級明星商品！72H超循環保濕凝膠讓肌膚水嫩Q彈

ET快訊
最美抗癌網紅30歲病逝！　最後發聲影片令人心痛
搶先郭董！台大教授獲1000萬劑疫苗　今向衛福部遞申請書
疫苗不是挑iPhone！　在美台人揭5件事：謠言會傷害台灣
確診婦「死後復活」真相曝光！　竟是中央搞烏龍
快訊／入境離島者「全面普篩」　7天內設置完成
里民父肺炎過世被當新冠「要當天火化」　王欣儀重話轟中央
快訊／大雨特報擴大4縣市！　大雷雨強灌台中、苗栗
快訊／澎湖疑染疫月嫂友人2採陽！同桌聚餐匡列
快訊／8400億紓困預算三讀通過！　首波補助款6月4日入帳
快訊／台北醫院「戶外搭棚」收患者惹議！指揮中心4點澄清
快訊／近11年「技巧性」詐助理費333萬　潘懷宗遭起訴！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

62%日人認為東奧應延期或取消！菅義偉支持率「創新低」剩40%

「萬用疫苗」打遍各種冠狀病毒？　人體「交叉反應抗體」有助開發

戰鬥夫妻太激動「陽台瞬間崩塌」　她只穿內衣慘從7公尺高墜地

最美抗癌網紅30歲病逝！隱瞞絕望鼓勵癌友　悲嘆：想和他走到最後

亞洲輸了抗疫之戰！　專家曝「疫苗覆蓋率超低」主因：人們不著急

印度變種將再次突變！傳播速度已超越人類疫調　恐釀更大疫情風暴

拯救全國5%疫苗接種率　加拿大延長AZ存貨使用效期30天

蓬佩奧曝：武漢實驗室秘密進行「軍事研究」　恐造更多致命病毒！

全球疫苗接種率一次看！中美印排名前3　台灣僅1.6%人施打遠遠落後

美韓宣布終止飛彈指南　北韓首回應！怒嗆「美國好戰」

四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

尤秋興虧顏志琳諧音「顏值零」　KID揪唱《我很好騙》出現小鬼畫面...哭了

隔離母子要見「確診爸最後一面」　車隊自願當專車...全副武裝接送

劉嘉玲「公園嗨跳廣場舞」沒人發現！　還被大叔提醒舞步...網笑翻

中央砸6千億紓困！柯轟別做奇怪事　「綁樁腳也不用這麼多」不如買疫苗

62%日人認為東奧應延期或取消！菅義偉支持率「創新低」剩40%

「萬用疫苗」打遍各種冠狀病毒？　人體「交叉反應抗體」有助開發

戰鬥夫妻太激動「陽台瞬間崩塌」　她只穿內衣慘從7公尺高墜地

最美抗癌網紅30歲病逝！隱瞞絕望鼓勵癌友　悲嘆：想和他走到最後

亞洲輸了抗疫之戰！　專家曝「疫苗覆蓋率超低」主因：人們不著急

印度變種將再次突變！傳播速度已超越人類疫調　恐釀更大疫情風暴

拯救全國5%疫苗接種率　加拿大延長AZ存貨使用效期30天

蓬佩奧曝：武漢實驗室秘密進行「軍事研究」　恐造更多致命病毒！

全球疫苗接種率一次看！中美印排名前3　台灣僅1.6%人施打遠遠落後

美韓宣布終止飛彈指南　北韓首回應！怒嗆「美國好戰」

北市首日啟動「快篩陽性分流」條件曝光　黃珊珊提3種社區居家隔離

防疫在家吃泰式、蔬食料理！「9大惜食餐廳」供外送或宅配

新北168個市場跟進「身分證尾數」分流？　侯友宜：由各自治會訂定

只有一點咳嗽！染疫伯「僅半天」突惡化　護理師：連道別時間都沒有

62%日人認為東奧應延期或取消！菅義偉支持率「創新低」剩40%

還在群聚！桃園18男女凌晨在國小前「聊天」　警開單告發

中華男籃林庭謙共3人退訓　3位UBA超新星緊急遞補

法網／世界第二梅德韋傑夫四年0勝　維基先幫寫首輪遊要破魔咒

普門游擊掛保證　張仁瑋跟隨學長馬傑森挑戰中職

以羈押恐嚇共犯證人說出不利案情　桃院法官何宇宸遭罰款3月薪俸

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

國際熱門新聞

佛州音樂會3人無差別掃射2死20傷

中國科學家「反向工程」掩飾病毒人造痕跡

英情報圈：新冠病毒可能從武漢病毒所外洩

看家中監視器怕爆！櫥櫃竟住陌生女人

馬來西亞增設大型接種中心抗疫 拚單日施打15萬人

越南出現「新」變種！混合印度、英國毒株

特斯拉自動駕駛成「酒駕神器」影片曝光

新冠病毒不溯源　未來恐出現covid-32

印度變種將再次突變！恐釀更大疫情風暴

印度：6月1.2億劑供民眾施打

迪士尼遇見「謀殺犯」　她看電視嚇傻

以色列「造王者出現」　納坦雅胡執政12年恐退位

新加坡封鎖2周見效　李顯龍將宣布解封計畫

即／美國贈南韓百萬劑嬌生疫苗！本周抵達

更多熱門

相關新聞

即／澎湖疑染疫月嫂友人2採陽！同桌聚餐匡列

即／澎湖疑染疫月嫂友人2採陽！同桌聚餐匡列

澎湖縣是否出現首例本土確診病例，尚待昆陽昆陽實驗室確認，不過現在又傳出疑似第二例病例，主要是跟首例疑似確診月嫂在24日一起用餐的友人，30日下午到醫院進行PCR檢測，二採皆為陽性，院方已經在31日早上將他的檢體送至台北昆陽實驗室進一步化驗，後續由中央認定。

餐飲集團拚外送「鍋物成重點！」　王品祭加菜金大禮包搶市

餐飲集團拚外送「鍋物成重點！」　王品祭加菜金大禮包搶市

愛爾麗醫療集團贈新型救護車

愛爾麗醫療集團贈新型救護車

柯文哲不跟進「身分證字號分流買菜」

柯文哲不跟進「身分證字號分流買菜」

張小燕喊話中央「別再刁難，給我們疫苗」　侯友宜回應了

張小燕喊話中央「別再刁難，給我們疫苗」　侯友宜回應了

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19台灣防疫世界疫情疫苗亞洲

讀者迴響

熱門新聞

疫情再2個月見曙光？　醫：歹勢太久了！現在就看到

即／雙和醫院「確診病患持刀砍醫護」

鮪魚路邊親密任摸　男友手伸衣內

快訊／桃園宣布「市場分流」：與新竹同步實施

「高端疫苗」亮燈跌停　股民：先賣先贏

遭確診男持刀砍…雙和醫院「3護理師傷勢曝」！

快訊／陳宗彥11:30召開臨時記者會說明

杜汶澤開大車外出！停車見感人畫面：善良台灣人

台中13人群聚感染　媽自責致電道歉

高雄3天打完2.1萬劑疫苗　作家讚感動

灌全台水庫！單日累積雨量出爐　最大贏家破257毫米

捐疫苗一定要中央簽約？北醫學者揭關鍵

快訊／社交距離App別刪！負責人將「上傳大量確診者」資料

快訊／侯友宜宣布：1200坪大型疫苗接種站正式啟動　每天快篩2千人

感謝醫護！女醫兒「高燒38度」急快篩結果曝

更多

最夯影音

更多
四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻
禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面