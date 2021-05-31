亞洲輸了抗疫之戰！　專家曝「疫苗覆蓋率超低」主因：人們不著急

▲台灣優先開放第一類醫護人員施打疫苗。（圖／記者李毓康攝）



記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情在歐美各國逐漸緩和時，亞洲地區卻又開始升溫，尤其曾被視為防疫模範生的新加坡、越南和台灣，近來本土疫情不斷爆發。香港大學公衛學院教授高本恩表示，亞洲最大的困境就是疫苗的覆蓋率，不論是無法接種或是不願意接種，都會影響到疫情結束的時間。

香港大學公共衛生學院教授高本恩（Prof Ben Cowling）接受《彭博》專訪時表示，亞洲國家在阻斷感染鍊上做得很好，在初期採取嚴格措施讓確診數降低，但隨著時間的推進，人們都會對防疫措施感到厭煩，不再努力維持，「我一點也不驚訝病毒會開始入侵。」

高本恩提到，目前亞洲最大的挑戰就是疫苗覆蓋率，尤其到目前為止還有一些地區的供應量不足，甚至有些疫苗供應量足夠的地方，人們仍選擇不接種疫苗，「一旦疫苗的覆蓋率提高，就算確診數不會完全減少到零，也能讓醫院不再不堪負荷，因為有足夠的措施來保護弱勢群體。」

《彭博》提到，台灣算是相當進步的地方，近來爆發疫情的主因是接種率太低；高本恩則說，自滿是一個很大的問題，以香港來說，就算已經有足夠的疫苗，但人民對於疫苗仍沒有急迫感，根據統計，香港有20％的人不願接種，其餘80％扣除掉已接種的人，剩餘的都表示未來可能會施打，「並不是人們不想接種疫苗，是他們不著急。」

►全球疫苗接種率一次看！中美印排名前3 台灣僅1.6%人施打遠遠落後

►印度變種將再次突變！傳播速度已超越人類疫調 恐釀更大疫情風暴

►台灣靠防守成功抗疫！ 美專家：下半場該「主動進攻」接種疫苗了

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

倩碧超級明星商品！72H超循環保濕凝膠讓肌膚水嫩Q彈

